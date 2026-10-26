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В Україні знайдено бізнесмена, який володіє 5889 компаніями: хто він

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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В Україні знайдено бізнесмена, який володіє 5889 компаніями: хто він
Ільницький очолює рейтинг із суттєвим відривом від інших учасників
фото з відкритих джерел

Опендатабот оприлюднив рейтинг масових власників бізнесу, до якого увійшли 478 українців

В Україні рекордну кількість компаній, зареєстрованих на одного власника, зафіксували за Віталієм Павловичем Ільницьким із Києва. Станом на жовтень 2026 року з ним пов’язані 5889 компаній. Про це йдеться в аналітиці Опендатабота на основі даних Єдиного державного реєстру, пише «Главком».

Водночас у реєстрі боржників за аліментами є запис про особу з таким самим ПІБ і датою народження – 1 грудня 1978 року. Загалом в Україні налічується 478 масових власників компаній. До цієї категорії аналітики віднесли людей, які є власниками або кінцевими бенефіціарами щонайменше 50 зареєстрованих підприємств.

Ільницький очолює рейтинг із суттєвим відривом від інших учасників. Друге місце посідає Руслан Петрович Мерзляков із Донецька, з яким пов’язана 2221 компанія. На третій позиції – Владислав Анатолійович Мельохін із Києва, у реєстрі якого зазначено 858 компаній.

До першої п’ятірки також увійшли Андрій Вікторович Пуя із Зінькова на Полтавщині – 799 компаній – та Катерина Валеріївна Дорошенко зі столиці, пов’язана з 674 компаніями.

Понад чверть масових власників зареєстровані в Києві. Водночас кожен десятий із них має реєстраційний зв’язок із тимчасово окупованими територіями або територіями активних бойових дій.

Варто нагадати, що Адміністрація президента США Дональда Трампа може давати американським інвесторам сигнали щодо купівлі стратегічних об’єктів в Україні, зокрема Одеського припортового заводу (ОПЗ). Не виключено, що потенційні покупці розраховують на майбутні економічні домовленості між США та Росією. Водночас не всі американські інвестори орієнтуються на нинішню адміністрацію Білого дому.

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Теги: економіка рейтинг бізнес

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