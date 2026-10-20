Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
У Первомайську під удар потрапив торговельний центр
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

П'ятеро жінок і троє чоловіків отримали травми, двох жінок госпіталізували

20 жовтня російський дрон вдарив по торговельному центру «Епіцентр» у Первомайську близько 18:31. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколаївську обласну військову адміністрацію.

Про удар повідомив голова Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський. Первомайськ розташований на півночі Миколаївської області.

Невдовзі в ОВА розповіли про двох жінок із травмами: їм допомагали медики. Згодом в адміністрації уточнили, що кількість потерпілих зросла до восьми. Це п'ять жінок віком від 28 до 56 років і троє чоловіків віком від 23 до 43 років.

Двох жінок госпіталізували, їхній стан середньої тяжкості. Решта отримала медичну допомогу й надалі лікуватиметься амбулаторно. Інші наслідки удару ще з'ясовують.

Атаки 20 жовтня

Того ж дня під ударом дронів опинилася й столиця. За словами міського голови Віталія Кличка, безпілотник влучив у медичний заклад у Солом'янському районі і частково зруйнував дах. У Києві лунала вже дев'ята за добу повітряна тривога.

У Голосіївському районі після падіння російського дрона біля автозаправної станції загинула одна людина, ще шестеро постраждали. Також на Одеській трасі під Києвом уламок дрона пошкодив пасажирський автобус, водій загинув.

Нагадаємо, цього ж дня Росія вдруге за два дні вдарила по мережі «Епіцентр»: удару зазнав торговельний центр у Дубні на Рівненщині. Напередодні, за попередніми повідомленнями місцевих джерел, дрон міг влучити в «Епіцентр» у Ковелі на Волині.

Читайте також:

Теги: росія безпілотник тривога Миколаїв Миколаївщина бізнес пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія підсаджує Іран на рубль: як Москва перетворює кредити на зброю впливу
Росія підсаджує Іран на рубль: як Москва перетворює кредити на зброю впливу
12 жовтня, 22:06
Уфа зазнала атаки безпілотників. Росіяни оголошували повітряну тривогу у регіоні
Дрони атакували російську Уфу: ціллю став НПЗ «Башнафта»
21 вересня, 08:18
Пропагандисти пояснили, чому було видалено раніше опублікований матеріал
Російські пропагандисти видалили скандальну статтю про нову «СВО» після розголосу
25 вересня, 13:31
В Україні через російські обстріли постраждало 88 стадіонів
У Харкові внаслідок російського обстрілу постраждав стадіон (фото)
27 вересня, 14:52
Дрони знову вдарили по Південному мосту в Києві, Волгоград під атакою: головне за ніч 2 жовтня
Дрони знову вдарили по Південному мосту в Києві, Волгоград під атакою: головне за ніч 2 жовтня
2 жовтня, 05:50
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
2 жовтня, 12:23
Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня
Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня
7 жовтня, 05:30
Сирський оцінив результати українських контрнаступальних операцій
Сирський заявив про зламаний наступальний потенціал Росії
13 жовтня, 19:24
Батько перевіз прах окупанта через дві країни для поховання на Дніпропетровщині
Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ
15 жовтня, 21:08

Події в Україні

Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026
РФ знищила відділення Ощадбанку на Рівненщині, у Києві – пошкодила
РФ знищила відділення Ощадбанку на Рівненщині, у Києві – пошкодила
У Києві восьмий раз за день оголошено повітряну тривогу
У Києві восьмий раз за день оголошено повітряну тривогу
США відновили попередження України про російські балістичні удари
США відновили попередження України про російські балістичні удари
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua