Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей

П'ятеро жінок і троє чоловіків отримали травми, двох жінок госпіталізували

20 жовтня російський дрон вдарив по торговельному центру «Епіцентр» у Первомайську близько 18:31. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Миколаївську обласну військову адміністрацію.

Про удар повідомив голова Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський. Первомайськ розташований на півночі Миколаївської області.

Невдовзі в ОВА розповіли про двох жінок із травмами: їм допомагали медики. Згодом в адміністрації уточнили, що кількість потерпілих зросла до восьми. Це п'ять жінок віком від 28 до 56 років і троє чоловіків віком від 23 до 43 років.

Двох жінок госпіталізували, їхній стан середньої тяжкості. Решта отримала медичну допомогу й надалі лікуватиметься амбулаторно. Інші наслідки удару ще з'ясовують.

Атаки 20 жовтня

Того ж дня під ударом дронів опинилася й столиця. За словами міського голови Віталія Кличка, безпілотник влучив у медичний заклад у Солом'янському районі і частково зруйнував дах. У Києві лунала вже дев'ята за добу повітряна тривога.

У Голосіївському районі після падіння російського дрона біля автозаправної станції загинула одна людина, ще шестеро постраждали. Також на Одеській трасі під Києвом уламок дрона пошкодив пасажирський автобус, водій загинув.

Нагадаємо, цього ж дня Росія вдруге за два дні вдарила по мережі «Епіцентр»: удару зазнав торговельний центр у Дубні на Рівненщині. Напередодні, за попередніми повідомленнями місцевих джерел, дрон міг влучити в «Епіцентр» у Ковелі на Волині.