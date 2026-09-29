Росія готує рекордні витрати на війну у 2027 році – Reuters

На військові витрати передбачена найбільша сума від початку повномасштабної війни проти України

Москва планує спрямувати на військовий бюджет 17,1 трлн рублів, збільшуючи видатки попри зростання бюджетного дефіциту

Росія планує у 2027 році витратити на війну 17,1 трлн рублів ($202,6 млрд). Це приблизно на 27% більше, ніж Москва закладала у попередньому бюджетному плані, і найбільша сума від початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи російського уряду, пише «Главком».

Попередньо у бюджеті на 2027 рік планували 13,5 трлн рублів оборонних видатків. Таким чином, новий показник збільшили на 3,6 трлн рублів.

Згідно з документами, загалом протягом 2027-2029 років Росія планує витратити на «оборону» близько 50 трлн рублів. При цьому фактичні витрати на війну у 2026 році засекречені. У бюджеті на поточний рік офіційно передбачали 12,1 трлн рублів, однак частина військових витрат може проходити за іншими статтями.

Зростання військових видатків відбувається на тлі погіршення прогнозів щодо російського бюджету. Уряд РФ підвищив оцінку дефіциту федерального бюджету за 2026 рік із 1,6% до 3,2% ВВП.

Загальні видатки російського бюджету цього року, за новим прогнозом, зростуть на 13,2% – до 48,6 трлн рублів, що становитиме близько 20,9% ВВП. Водночас прогноз доходів від нафти та газу скоротили з 8,9 трлн до 7,6 трлн рублів.

Для покриття дефіциту Москва планує збільшувати державні запозичення. У 2027 році обсяг запозичень має зрости на 43% – до 7,7 трлн рублів. Державний борг Росії, згідно з документами, має збільшитися з 19,9% ВВП у 2026 році до 21,7% у 2027 році.

Російська влада також готує нові податкові заходи. Зокрема, йдеться про податок на надприбутки металургійних і гірничодобувних компаній, який, за оцінками уряду, може приносити близько 200 млрд рублів на рік.

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