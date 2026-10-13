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Один з найбільших фотобанків світу оголосить про банкрутство: чи працюватиме сервіс

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Один з найбільших фотобанків світу оголосить про банкрутство: чи працюватиме сервіс
Реструктуризація не повинна вплинути на доступність сервісу
фото: M. Scott Brauer/Bloomberg News

Компанія планує провести фінансову реструктуризацію через процедуру банкрутства у США, однак запевняє, що це не вплине на роботу платформи та її працівників

Один із найбільших у світі фотобанків Getty Images готується розпочати процедуру банкрутства у США. Водночас керівництво компанії запевняє, що сервіс продовжить працювати у звичайному режимі, а зміни не позначаться на працівниках, партнерах і клієнтах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

Компанія планує скористатися процедурою Chapter 11, яка дає змогу американським підприємствам реструктуризувати борги під судовим захистом і продовжувати діяльність. Такий механізм не означає автоматичного припинення роботи або ліквідації бізнесу.

Наголошується що реструктуризація не повинна вплинути на доступність сервісу. Клієнти й надалі зможуть користуватися платформою, шукати фотографії та інші візуальні матеріали, а компанія планує виконувати свої зобов’язання перед партнерами.

Процедура Chapter 11 передбачає можливість перегляду фінансових зобов’язань і домовленостей із кредиторами, поки компанія продовжує працювати. Її мета – відновити фінансову стабільність бізнесу, а не обов’язково припинити його діяльність.

Компанія заявляє, що очікує завершити процес реструктуризації до кінця року. Водночас конкретні фінансові умови та подальші кроки залежатимуть від перебігу процедури.

Getty Images є одним із провідних постачальників фотографій, відео та інших візуальних матеріалів для медіа, рекламних агентств і бізнесу. Платформа пропонує як редакційний контент із новинних подій, спорту й розваг, так і комерційні зображення для різних проєктів.

Пентагон вирішив не допускати фотокореспондентів на брифінги щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану після публікації фотографій міністра оборони США Піта Гегсета, які його команда визнала «невдалими».
 

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Теги: США фотограф бізнес

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