Один з найбільших фотобанків світу оголосить про банкрутство: чи працюватиме сервіс

Компанія планує провести фінансову реструктуризацію через процедуру банкрутства у США, однак запевняє, що це не вплине на роботу платформи та її працівників

Один із найбільших у світі фотобанків Getty Images готується розпочати процедуру банкрутства у США. Водночас керівництво компанії запевняє, що сервіс продовжить працювати у звичайному режимі, а зміни не позначаться на працівниках, партнерах і клієнтах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

Компанія планує скористатися процедурою Chapter 11, яка дає змогу американським підприємствам реструктуризувати борги під судовим захистом і продовжувати діяльність. Такий механізм не означає автоматичного припинення роботи або ліквідації бізнесу.

Наголошується що реструктуризація не повинна вплинути на доступність сервісу. Клієнти й надалі зможуть користуватися платформою, шукати фотографії та інші візуальні матеріали, а компанія планує виконувати свої зобов’язання перед партнерами.

Процедура Chapter 11 передбачає можливість перегляду фінансових зобов’язань і домовленостей із кредиторами, поки компанія продовжує працювати. Її мета – відновити фінансову стабільність бізнесу, а не обов’язково припинити його діяльність.

Компанія заявляє, що очікує завершити процес реструктуризації до кінця року. Водночас конкретні фінансові умови та подальші кроки залежатимуть від перебігу процедури.

Getty Images є одним із провідних постачальників фотографій, відео та інших візуальних матеріалів для медіа, рекламних агентств і бізнесу. Платформа пропонує як редакційний контент із новинних подій, спорту й розваг, так і комерційні зображення для різних проєктів.

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