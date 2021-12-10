Росія замовила на окупованому Донбасі металургійну продукцію для суднобудування (відео)

Колись ЄМЗ був одним з найпотужніших галузевих підприємств в Україні

Для потреб РФ в окупації відновлюють роботу металургійного підприємства

Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ), що перебуває на окупованії частині Донецької області України, виготовлятиме металургійну продукцію для потреб російського суднобудування. Про це повідомляє проросійський Telegram-канал «Донбасс решает».

Йдеться, зокрема, про виготовлення спеціалізованого сталевого профілю, що постачатиметься на російські суднобудівні підприємства. Які саме російські верфі виступили замовниками, поки не повідомляється.

Днями ЄМЗ відновив роботу одного з металургійних цехів після вимушиної перерви, пов’язаної з економічною ситуацією на окупованій території.

«Наш стан може катати не тільки швелери, а й двотаври, шахтну рейку і спеціальний профіль, що використовуються в суднобудуванні», – зазначає начальник Прокатного стану 550 Сергій Ткаченко.

Варто зазначити, що до початку окупації ЄМЗ входив до холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова. Наразі він контролюється угрупуванням «ДНР».

Нагадаємо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін доручив допустити товари з «ДНР» та «ЛНР» до російських державних закупівель нарівні з російськими.

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