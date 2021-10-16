На Донеччині горів коксохімічний завод: подробиці та фото
Пожежа сталася на Авдіївському коксохімічному заводі
На Донеччині сьогодні, 16 жовтня, на одному із коксових цехів Авдіївського коксохімічного заводу сталася пожежа, повідомляє пресслужба місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що займання виникло на території коксового цеху №1.
Загорілась конвеєрна стрічка на висоті 15 метрів та 40 метрів.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а через кілька хвилин й ліквідувати.
У ДСНС повідомили, що під час пожежі ніхто не постраждав.
Також відомо, що виробничий процес цеху тимчасово призупиняли, щоб замінити конвеєрну стрічку.