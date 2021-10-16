На Донеччині горів коксохімічний завод: подробиці та фото

На щастя, постраждалих немає

Пожежа сталася на Авдіївському коксохімічному заводі

На Донеччині сьогодні, 16 жовтня, на одному із коксових цехів Авдіївського коксохімічного заводу сталася пожежа, повідомляє пресслужба місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що займання виникло на території коксового цеху №1.

Загорілась конвеєрна стрічка на висоті 15 метрів та 40 метрів.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а через кілька хвилин й ліквідувати.

У ДСНС повідомили, що під час пожежі ніхто не постраждав.

Також відомо, що виробничий процес цеху тимчасово призупиняли, щоб замінити конвеєрну стрічку.

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