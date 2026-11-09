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Робітничі професії заробляють більше депутатів: кому роботодавці пропонують зарплату до 85 тис. грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Робітничі професії заробляють більше депутатів: кому роботодавці пропонують зарплату до 85 тис. грн
Високі зарплатні пропозиції зафіксувано також у транспортній та виробничій сферах
фото: glavcom.ua

Штукатурам в Україні готові платити більше, ніж становить середня зарплата народного депутата

В Україні представникам окремих робітничих спеціальностей роботодавці пропонують зарплати, які перевищують середній заробіток народних депутатів. Найвищу медіанну пропозицію у вересні 2026 року зафіксували для штукатурів – 85 тис. грн на місяць. Високі виплати також пропонують технологам, стоматологам, фасадникам і водіям-далекобійникам. Про це свідчать дані OLX Робота, пише «Главком».

Серед будівельних спеціальностей лідерами за рівнем оплати стали штукатури. Медіанна зарплатна пропозиція для них становила 85 тис. грн. Фасадникам роботодавці пропонували 70 тис. грн, каменярам – 66 тис. грн, плиточникам – 65 тис. грн. Малярі могли розраховувати на 57,5 тис. грн, будівельники – на 55 тис. грн, виконроби, сантехніки та електрики – на 50 тис. грн.

Водночас різноробочим на будівництві пропонували значно менше – 20 766 грн. Різниця між медіанними пропозиціями для штукатурів і різноробочих перевищувала чотири рази.

Високі зарплатні пропозиції зафіксували також у транспортній та виробничій сферах. Водіям-далекобійникам роботодавці пропонували 65 тис. грн на місяць, технологам – 69 022 грн, конструкторам – 57 812 грн. Механікам були готові платити 47 100 грн, електрикам та операторам верстатів із числовим програмним керуванням – по 46 тис. грн.

У медицині серед лідерів за рівнем оплати праці опинилися стоматологи – медіанна пропозиція для них становила 70 375 грн. Фармацевтам пропонували близько 40 тис. грн.

У торгівлі найвищі зарплатні пропозиції отримували менеджери з роботи з клієнтами – 48 тис. грн. Менеджерам із продажу та торговим представникам пропонували по 40 тис. грн, продавцям-консультантам – 30 тис. грн.

Для порівняння, за даними ЗМІ, середня зарплата народного депутата становить 60 892 грн на місяць. Половина парламентарів отримувала від 60 до 70 тис. грн, а 12% – 46 депутатів – заробляли понад 70 тис. грн. Найвищу середню зарплату серед народних депутатів мав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – близько 94 тис. грн на місяць.

Варто нагадати, що у вересні 2026 року в держорганах працювало 165,4 тис. осіб, а середня зарплата в центральних органах виконавчої влади сягнула майже 64 тис. грн.

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Теги: гроші зарплатня депутат Україна робота

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