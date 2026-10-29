Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Зарплати медиків у 2027 році зростуть? Міністерство охорони здоров’я зробило заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зарплати медиків у 2027 році зростуть? Міністерство охорони здоров’я зробило заяву
Суми стосуються запланованих змін до мінімальних рівнів оплати праці
фото: glavcom.ua

МОЗ планує підвищити зарплати медикам і зберегти кадровий потенціал галузі

Міністерство охорони здоров’я розглядає підвищення мінімальних зарплат до 30 тис. грн для лікарів і 20 тис. грн для медсестер. Остаточні суми та строки підвищення поки не затверджені й залежать від фінансування та рішень уряду. Про це МОЗ повідомило у коментарі «РБК-Україна», передає «Главком».

МОЗ планує підвищити зарплати медикам і зберегти кадровий потенціал галузі під час підготовки програми медичних гарантій на 2027 рік. Для цього міністерство опрацьовує зміни до постанови уряду, яка визначає мінімальну оплату праці в державних і комунальних медзакладах.

Мінімальну оплату праці пропонують встановити на такому рівні:

  • 30 тис. грн – для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я;
  • 20 тис. грн – для середнього медичного персоналу, зокрема медичних сестер і медичних братів.

Ці суми стосуються запланованих змін до мінімальних рівнів оплати праці. МОЗ поки не повідомляє остаточних умов їх запровадження.

Остаточні розміри мінімальної оплати праці, умови та строки запровадження змін визначатимуть після затвердження бюджетних призначень на 2027 рік і ухвалення відповідних рішень Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 28 жовтня Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні. «За» проголосувало 239 народних депутатів.

Як відомо, документ передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 9546 грн та прожиткового мінімуму до 3691 грн.

Читайте також:

Теги: Міністерство охорони здоров'я зарплата зарплатня медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згодом нардеп зрозумів, що обмовився і перепросив
«Це позиція всього парламенту»: Железняк випадково запропонував підвищити зарплати нардепів замість військових (відео)
Вчора, 13:06
У руці пацієнта – вирване волосся лікарки, яка приїхала надати йому допомогу
Вирвав жмут волосся: у Києві п’яний підліток напав на лікарку «швидкої»
Вчора, 09:28
Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим
Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим
21 жовтня, 13:16
Водночас місто ще не отримало коштів для автобусних перевізників і компенсацій за пільгові перевезення
Львів отримав перші 40 млн грн після блокування платежів – Садовий
19 жовтня, 20:40
Серед ініціатив Чепурного – розроблення обласної стратегії контролю над тютюном
Кабмін призначив нового головного санлікаря України
16 жовтня, 10:58
Садовий відмовився від зарплати через «заморожені» державою 500 млн грн Львова
Садовий заявив про невиплати зарплат двірникам і водіям трамваїв через блокування платежів Казначейством
7 жовтня, 15:27
На доступність ліків впливають пошкодження складів та проблеми з логістикою
МОЗ відповів, чи загрожує Україні дефіцит ліків
5 жовтня, 18:19
Пошкодження мостів та обмеження руху ускладнили сполучення між лівим і правим берегами Києва
Скандал у Києві: через пошкоджені мости компанія вимагає від співробітників змінити житло
5 жовтня, 12:33
Робітничі професії залишаються затребуваними в Україні та Польщі
Скільки заробляють робітники в Україні та Польщі: порівняння доходів
2 жовтня, 11:28

Особисті фінанси

Курс валют 29 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 29 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Оренда двокімнатної квартири – 20 тис. грн. У Дніпрі суттєво зросли ціни на житло
Оренда двокімнатної квартири – 20 тис. грн. У Дніпрі суттєво зросли ціни на житло
Зарплати медиків у 2027 році зростуть? Міністерство охорони здоров’я зробило заяву
Зарплати медиків у 2027 році зростуть? Міністерство охорони здоров’я зробило заяву
Ціни на пальне 29 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 29 жовтня 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні подорожчали огірки
В Україні подорожчали огірки
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2026 року
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у жовтні 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
113K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua