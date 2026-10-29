Зарплати медиків у 2027 році зростуть? Міністерство охорони здоров’я зробило заяву

МОЗ планує підвищити зарплати медикам і зберегти кадровий потенціал галузі

Міністерство охорони здоров’я розглядає підвищення мінімальних зарплат до 30 тис. грн для лікарів і 20 тис. грн для медсестер. Остаточні суми та строки підвищення поки не затверджені й залежать від фінансування та рішень уряду. Про це МОЗ повідомило у коментарі «РБК-Україна», передає «Главком».

МОЗ планує підвищити зарплати медикам і зберегти кадровий потенціал галузі під час підготовки програми медичних гарантій на 2027 рік. Для цього міністерство опрацьовує зміни до постанови уряду, яка визначає мінімальну оплату праці в державних і комунальних медзакладах.

Мінімальну оплату праці пропонують встановити на такому рівні:

30 тис. грн – для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я;

20 тис. грн – для середнього медичного персоналу, зокрема медичних сестер і медичних братів.

Ці суми стосуються запланованих змін до мінімальних рівнів оплати праці. МОЗ поки не повідомляє остаточних умов їх запровадження.

Остаточні розміри мінімальної оплати праці, умови та строки запровадження змін визначатимуть після затвердження бюджетних призначень на 2027 рік і ухвалення відповідних рішень Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 28 жовтня Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні. «За» проголосувало 239 народних депутатів.

Як відомо, документ передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 9546 грн та прожиткового мінімуму до 3691 грн.