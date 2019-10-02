49% жителів Івано-Франківщини мають борги за спожитий газ



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Найбільшими неплатниками за газ є мешканці Косівського, Тисменицького районів та Івано-Франківська

За спожитий природний газ боргує 204 тис. клієнтів «Івано-Франківськгаз Збут». Їхній борг складає майже 200 млн гривень. Здебільшого це не сплачені рахунки за блакитне паливо за попередні опалювальні періоди, то ж з початку року компанія направила боржникам вже понад 40 тис. попереджень про припинення постачання газу.

Через високий рівень заборгованості побутових споживачів, ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» як постачальник газу для населення зі спеціальними обов’язками, не може вчасно розрахуватися за поставлений газ з НАК «Нафтогаз України». Інших джерел фінансування для закупівлі газу компанія не має. З метою забезпечення безперебійного газопостачання, ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» закликає вчасно оплачувати спожитий газ. Боржникам компанія мусить припинити поставки газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. В 2019 році ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» було направлено боржникам понад 40 тисяч попереджень про необхідність оплати заборгованості на суму більше 200 млн гривень. Також було надіслано близько 20 тисяч доручень на відключення газу споживачам, які не сплатили заборгованість або не уклали договір на реструктуризацію.

«Відповідно до постанови Кабміну № 867, умова гарантованих поставок газу населенню є не допущення росту заборгованості «Івано-Франківськгаз Збуту» перед НАК «Нафтогазом». Іншими словами, починаючи з 1 листопада 2018 року неплатежі нашої компанії не повинні перебільшити загальну суми боргу по побутовим споживачам, зафіксовану станом на 1 жовтня минулого року року. В іншому випадку газопостачання може бути припинено», – каже директор «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів.

Найбільшими неплатниками за газ є мешканці Косівського, Тисменицького районів та Івано-Франківська. Середній борг 1 споживача-боржника складає близько 1100 гривень.