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50 млрд євро допомоги Україні. ЄС визначив, хто і як контролюватиме витрачання грошей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
50 млрд євро допомоги Україні. ЄС визначив, хто і як контролюватиме витрачання грошей
ЄС вважає Держаудитслужбу одним із ключових контролюючих органів, який зможе забезпечити контроль за використанням коштів
фото з відкритих джерел

Європейське управління протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) обговорило способи контролю за використання допомоги із керівництвом Держаудитслужби України

Європейський Союз розраховує на тісну співпрацю з Держаудитслужбою України щодо контролю за використанням 50 млрд євро допомоги Україні від міжнародних партнерів. Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Як зазначила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, виділенні кошти Європейським Союзом підуть на формування спеціального Українського Фонду (Ukrainian Facility) з підтримки вітчизняної економіки. Водночас фонд повністю контролюється Європейським Союзом і всі рішення щодо використання цих грошей приймаються там.

Басалаєва каже, ЄС вважає Держаудитслужбу одним із ключових контролюючих органів, який зможе забезпечити контроль за використанням коштів Українського Фонду.

«Погодження лідерами 27 країн ЄС першого лютого створення фонду підтримки Ukrainian Facility відкриває для нашої країни доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на чотири роки. Близько 39 млрд євро буде спрямовано до Держбюджету на забезпечення макрофінансової стабільності. Цей безпрецедентний план фінансування повоєнного відновлення робить нас ще ближчими з країнами Євросоюзу. Очевидно, що головне завдання на даному етапі, – вибудувати таку модель фінансового контролю, яка буде прозорою та зрозумілою і для партнерів з ЄС, і для українців», – зазначила Алла Басалаєва.

Зазначимо, програма підтримки Євросоюзу Ukraine Facility має на меті протягом 2024-2027 років надати 50 млрд євро на бюджетну підтримку та реалізацію урядового українського плану. Цей план міститиме заходи з подолання наслідків війни, відновлення та модернізації інфраструктури, розвиток соціальної, економічної та екологічної сфер.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні цього року.

Як повідомлялося, лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето. 

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву.

Теги: фінансування Європейський союз Держаудитслужба Алла Басалаєва

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