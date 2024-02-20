50 млрд євро допомоги Україні. ЄС визначив, хто і як контролюватиме витрачання грошей

Європейське управління протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) обговорило способи контролю за використання допомоги із керівництвом Держаудитслужби України

Європейський Союз розраховує на тісну співпрацю з Держаудитслужбою України щодо контролю за використанням 50 млрд євро допомоги Україні від міжнародних партнерів. Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

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Як зазначила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва, виділенні кошти Європейським Союзом підуть на формування спеціального Українського Фонду (Ukrainian Facility) з підтримки вітчизняної економіки. Водночас фонд повністю контролюється Європейським Союзом і всі рішення щодо використання цих грошей приймаються там.

Басалаєва каже, ЄС вважає Держаудитслужбу одним із ключових контролюючих органів, який зможе забезпечити контроль за використанням коштів Українського Фонду.

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«Погодження лідерами 27 країн ЄС першого лютого створення фонду підтримки Ukrainian Facility відкриває для нашої країни доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на чотири роки. Близько 39 млрд євро буде спрямовано до Держбюджету на забезпечення макрофінансової стабільності. Цей безпрецедентний план фінансування повоєнного відновлення робить нас ще ближчими з країнами Євросоюзу. Очевидно, що головне завдання на даному етапі, – вибудувати таку модель фінансового контролю, яка буде прозорою та зрозумілою і для партнерів з ЄС, і для українців», – зазначила Алла Басалаєва.

Зазначимо, програма підтримки Євросоюзу Ukraine Facility має на меті протягом 2024-2027 років надати 50 млрд євро на бюджетну підтримку та реалізацію урядового українського плану. Цей план міститиме заходи з подолання наслідків війни, відновлення та модернізації інфраструктури, розвиток соціальної, економічної та екологічної сфер.

Нагадаємо, Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні цього року.

Як повідомлялося, лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето.

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву.