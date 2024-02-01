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Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро
фото з відкритих джерел

Пакет допомоги Україні на суму 50 млрд євро - Ukraine Facility - складатиметься з 17 млрд євро грантів і 33 млрд євро позик

Сьогодні,  1 лютого, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

«Усі 27 лідерів домовилися про додатковий €50-мільярдний пакет підтримки для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стійке, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту», – зазначив Мішель.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС, лише якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно. 

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.

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