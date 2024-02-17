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Президент Чехії зробив важливу заяву про снаряди для ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент Чехії зробив важливу заяву про снаряди для ЗСУ
За словами Павела, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн
фото з відкритих джерел

Чехія займається пошуком зброї та обладнання в усьому світі, а також працює з партнерами по НАТО в цьому напрямку

Президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування. Про це він сказав на 7-му Українському ланчі на Мюнхенській безпековій конференції, пише «Інтерфакс-Україна».

Павел зазначив, що Чехію підтримують Данія, Нідерланди та Канада, з якими вони домовилися поєднувати такий підхід. Також країни звернулися до партнерів із США, Німеччини, Швеції та інших країн.

Як пояснив Павел, озброєння з третіх країн надходить до Чехії для капітального ремонту, а потім максимально швидко їде до України.

За словами президента, Чехія зараз займається пошуком зброї та обладнання в усьому світі, а також працює з партнерами по НАТО в цьому напрямку.

Він також закликав партнерів бути такими ж інноваційними та гнучкими в підтримці України та постачанні їй зброї та боєприпасів, як українські солдати на полі бою.

«Метою цієї діяльності є максимальне посилення української оборони, щоб вони зберегли свої людські ресурси, завдали якомога більшого виснаження російським силам, і щоб вони (Україна, – ред.) утримували позиції, які в них є зараз», – наголосив Петр Павел.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.

Нагадаємо, Україні у війні проти Росії потрібно понад два мільйони артилерійських снарядів на рік, а наразі їх критично не вистачає. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що ці потреби втричі перевершують виробничі можливості Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.

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Теги: Петр Павел озброєння боєприпаси Україна фінансування Данія Нідерланди Чехія Канада

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