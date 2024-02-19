Bloomberg: Країни НАТО сумніваються у ролі США щодо захисту Європи

На Мюнхенській безпековій конференції представники країн-членів НАТО висловили занепокоєння з приводу нездатності США надати Україні фінансову допомогу

На Мюнхенській конференції з безпеки представники країн-членів НАТО у приватних дискусіях обговорювали необхідність готовності до можливого нападу Росії на одну з них на тлі сумнівів у ролі США в захисті Європи, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Видання зазначає, що члени НАТО тепер говорять у приватних розмовах про російський напад на одного з них як про небезпеку, що вимагає негайної відповіді, оскільки вони все більше сумніваються в тому, що США збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини альянсу.

«Зростаюча тривога його (Байдена – ред.) європейських союзників випливає з усвідомлення того, що вони перебувають у моменті, коли Росія підбадьорена своїми успіхами на полі бою, США можуть зменшити підтримку їхнього регіону, а вони самі зробили занадто мало для підготовки», – йдеться у матеріалі.

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Цей песимізм домінував у розмовах цими вихідними на Мюнхенській безпековій конференції, де лідери та представники оборонних відомств зібралися, щоб підбити підсумки найбільших геополітичних загроз у світі.

Присутні високопосадовці у сфері безпеки висловили занепокоєння з приводу нездатності США надати мільярди доларів фінансування Україні і заявили, що вони планують сценарії, в яких саме це погіршення підтримки може підштовхнути Росію до прямого нападу на союзника по НАТО.

За словами одного з посадовців, у порівнянні з рішучістю попередніх зустрічей, цього року в Мюнхені панувала невизначеність.

Сенатор-республіканець від штату Огайо Джей Ді Венс, противник допомоги Україні і близький союзник Дональда Трампа, висловив думку багатьох членів своєї партії, коли заявив, що його країні потрібно переорієнтувати свою зовнішню політику на Азію, залишивши менше ресурсів на підтримку Європи.

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«Проблема Європи полягає в тому, що вона не забезпечує достатнього стримування самостійно, тому що вона не проявляє достатньої ініціативи. Американська ковдра безпеки дозволила європейській безпеці атрофуватися», - сказав Венс на панельній дискусії в Мюнхені.

За словами одного з високопоставлених помічників конгресменів, навіть якщо фінансування для України з боку США надійде, обладнання не одразу потрапить до України. Зокрема, видання пише про необхідність ракет протиповітряної оборони, «нестача яких вже призвела до серйозних збитків від російських ракетних обстрілів».

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, розглядаючи можливість війни з Росією закликав Європу та НАТО готуватися до «найгіршого сценарію».