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50 млрд євро від ЄС: коли Україна отримає перші кошти

Діана Гасюк
glavcom.ua
50 млрд євро від ЄС: коли Україна отримає перші кошти
фото з відкритих джерел

Юлія Свириденко: «За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки»

Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні цього року. Про це міністр економіки Юлія Свириденко повідомила в ефірі телемарафону.

«Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки», – розповіла міністр.

Однак Свириденко наголосила, що одним коштами від ЄС не вдасться перекрити дефіцит в бюджеті України.

«Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС», – додала вона.

Як відомо, реалізація 50 млрд євро, які ЄС виділив Україні в рамках чотирирічної програми Ukraine Facility, передбачає проведення в країні ряду структурних змін – починаючи від відновлення житла, енергетичних об‘єктів та закінчуючи повною цифровізацією основних процесів на рівні держави задля мінімізації корупційних ризиків. 

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето. 

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву.

До слова, триває 711-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Також ворог завдав 32 авіаційних удари та здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: міністр саміт Віктор Орбан фінансування Україна Юлія Свириденко ворог

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