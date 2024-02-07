Україна хоче переглянути правила торгівлі з ЄС
Україна хоче закріпити повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію з Євросоюзом
Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом. Про це на брифінгу з очільником дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві заявив глава українського уряду Денис Шмигаль.
«Ми, безумовно, вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом з Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий «економічний безвіз», – сказав Шмигаль.
Прем'єр додав, що Київ не лише очікує швидкого схвалення цієї ініціативи усім інституціями ЄС, але вважає важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію.
«Це один з головних напрямків нашої роботи цього року у торговельних відносинах з ЄС… Сподіваюсь, що відповідні переговори можуть бути анонсовані вже під час Ради асоціації», – додав глава уряду.
Шмигаль також визнав, що надто різкі зміни у торговельних потоках можуть викликати непорозуміння.
«Тому наше спільне завдання – забезпечити відкриту і безбар’єрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і в ЄС», – резюмував він.
Зазначимо, Єврокомісія рекомендувала продовжити ще на рік повне відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної. Це рішення було ухвалене у безпрецедентно несприятливих для України обставинах.
П’ять країн ЄС зверталися до Єврокомісії, запропонувавши на рівні всього ЄС ввести обмеження на експорт українського зерна, кукурудзи та олії. Чотири з цих країн – Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія – ввели односторонні обмеження щодо української агропродукції – причому фермери з цих країн заявляють про масштабні втрати через український демпінг.
Чинний режим преференцій для України добігає кінця 5 червня. Втім, для продовження дії преференцій це рішення має бути ще схвалене Європарламентом та Європейською радою.
Нагадаємо, Палата громад Канади прийняла законопроєкт про оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною.
До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.
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