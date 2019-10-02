70% споживачів Запорізькій області мають борги за газ



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Загальний борг становить 969 млн грн

На кінець серпня 2019 року понад 336 тис. споживачів газу в Запорізькій області мають заборгованість, а це майже 70% від загальної кількості споживачів. Борг становить 969 млн гривень.

Станом на 1 вересня ТОВ «Запоріжгаз Збут» направило боржникам 47 тисяч попереджень про необхідність оплати заборгованості на загальну суму 213 млн грн, ще майже 4,7 тисячі доручень на відключення оформлені по тим споживачам, які не сплатили заборгованість згідно поданого попередження.

«Зараз, після впровадження монетизації субсидії, при відсутності оплат протягом двох місяців виплата субсидії припиняється. Компанія передає список таких боржників до органів соцзахисту», - говорить директор ТОВ «Запоріжгаз Збут» Владислав Вітютін.

Компанія готова здійснити реструктуризацію заборгованості шляхом укладення зі споживачем відповідного договору про оплату боргу частинами.

Також починаючи з травня 2019 року, на заборгованість по оплаті комунальних послуг почали розраховувати пеню. Відповідна графа «Пеня за попередні періоди» міститься в квитанціях і зазначена в ній сума підлягає оплаті.