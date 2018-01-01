72% боргів за газ сформовані через бюджетні неплатежі, - Регіональна газова компанія

Бюджетна заборгованість сформувалася протягом останніх двох років

Станом на 1 січня 2018 року загальний борг в рамках поставки газу по ПСО групи компаній «Регіональної газової компанії» (РГК) склав 19,9 млрд грн, з яких 14,4 млрд грн припадає на бюджетну заборгованість з фінансування субсидій. Про це повідомляється в прес-релізі РГК. «Борг бюджету, який становить 72% від загальної



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Бюджетна заборгованість сформувалася протягом останніх двох років

Станом на 1 січня 2018 року загальний борг в рамках поставки газу по ПСО групи компаній «Регіональної газової компанії» (РГК) склав 19,9 млрд грн, з яких 14,4 млрд грн припадає на бюджетну заборгованість з фінансування субсидій. Про це повідомляється в прес-релізі РГК.

«Борг бюджету, який становить 72% від загальної заборгованості групи компаній РГК, сформувався через існуючу до цього часу систему клірингових міжбюджетних розрахунків по субсидіях. Ця система розрахунків створила багатомільярдні борги бюджету перед компаніями-постачальниками, які забезпечують населення газом в рамках ПСО. Така фінансова модель була головною перешкодою для виходу на ринок нових компаній і розвитку конкуренції, без якої неможливе зниження цін на газ для споживачів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бюджетна заборгованість сформувалася протягом останніх двох років, в умовах, коли всі розрахунки по субсидіях на газ проводилися винятково через НАК «Нафтогаз України». «Ця компанія стала неформальним кліринговим центром, де в ручному режимі регулюються терміни і обсяги проведення розрахунків по всьому ланцюжку поставки газу населенню», - підкреслюють в РГК.

Саме бюджетна заборгованість по субсидіях стала ключовою проблемою на ринку - на неї припадає дві третини від загального боргу за спожитий населенням газ, наголошують у компанії.

Залишок заборгованості в розмірі 5,5 млрд грн складають поточні борги споживачів за відпущений газ.

У травні минулого року група компаній РГК повідомляла, що за результатами опалювального періоду 2016-2017 років рівень розрахунків із НАК «Нафтогаз України» склав 97%.

Довідка:

Регіональна газова компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу. Регіональна газова компанія надає газовим компаніям сервіси, спрямовані на підвищення стандартів обслуговування клієнтів - серед них послуги єдиного контакт-центру та телекомунікаційні послуги по захищеному онлайн доступу клієнтів до особистих рахунків.