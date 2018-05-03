Скільки має коштувати чай у ресторанах? Українці обурені цінами в закладах громадського харчування

Користувачі соцмережі жартують, що занадто високі ціни на чай подекуди зумовлені тим, що розрахунок відбувається за формулою «Роттердам+»

Ціна на імбирно-лимонний чай у «середньому» українському закладі громадського харчування складає 74 грн. Такою ціновою політикою здивована генпродюсер телеканалу ZIK Наталія Влащенко, яка вчора відвідала один із ресторанів і поділилась своїми спостереженнями у Facebook. Під дописом розігралася запекла полеміка: люди ділилися



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Користувачі соцмережі жартують, що занадто високі ціни на чай подекуди зумовлені тим, що розрахунок відбувається за формулою «Роттердам+»

Ціна на імбирно-лимонний чай у «середньому» українському закладі громадського харчування складає 74 грн. Такою ціновою політикою здивована генпродюсер телеканалу ZIK Наталія Влащенко, яка вчора відвідала один із ресторанів і поділилась своїми спостереженнями у Facebook.

Під дописом розігралася запекла полеміка: люди ділилися історіями про подібні ситуації завищення цін, проте знайшлися і ті, хто вважає такі ціни нормальними.

За словами Ольги Кушнір, у центрі Києва чай найнижчої якості коштує 40 грн: «У Маріїнському парку пересувна кавоварка - чай з найдешевшої заварки в паперовому стаканчику 40 грн:(».

Тітата Гінтлер звернула увагу на те, що ціна дійсно занадто завищена: «Готую напій з імбиря і лимону, для його приготування на три літри води треба десь 150 грамів імбиру і три середніх лимони... Навіть така кількість продукту не вартує 74 гривні... Дорогі послуги в бідній країні...»

Тим часом Ярослав Кухар зазначив, що «Це не за чай ви платите, а за місце, де п'єте. Як на Сан Марко, наприклад, 12 євро чай... і всі п'ють».

Його підтримав Андрій Ізмайлов: «Будь-який товар у будь-якому місці коштує стільки, скільки за нього готові платити. Зазвичай справа не в чаї, а в місці, де його подають. Високі ціни створюють таку собі сегрегацію. Ну, щоб холопи не заважали людям спілкуватися:)»

З іншого боку, Ната Добровольська наголосила на якості напоїв в українських закладах харчування: «Чай тільки вдома - табу. Або в східних, азійських закладах, де його вміють готувати. 99% випадків – помиї… а не чай».

Знайшлися і ті, хто з гумором поставився до проблеми. Юрій Проценко написав: «Чай «Роттердам+». Нормальна ціна».

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