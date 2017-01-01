Адміністрація морських портів України шукає через сервіс ProZorro незалежного оцінювача свого майна

Визначення справедливої вартості майна є необхідною складовою для завершення аудиту фінансової звітності підприємства за 2015–2017 роки, — АМПУ

Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила тендер у системі ProZorro на проведення незалежної оцінки свого майна. Про це повідомляється на сайті АМПУ. «Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна



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Визначення справедливої вартості майна є необхідною складовою для завершення аудиту фінансової звітності підприємства за 2015–2017 роки, — АМПУ

Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила тендер у системі ProZorro на проведення незалежної оцінки свого майна. Про це повідомляється на сайті АМПУ.

«Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна АМПУ. Тендер було оголошено у електронній системі ProZorro 30 листопада 2017 року», — йдеться у повідомленні.

Очікувана вартість послуг складає 3,77 млн грн. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 11 січня 2018 року. Результати незалежного оцінювання планується отримати протягом 75 днів після підписання договору.

Відповідно до умов тендеру, аудиту підлягає майно (будинки, транспортні засоби, обладнання, інвентар тощо), балансоутримувачем якого є АМПУ та її філії.

Оцінка, яку буде проведено відповідно до вимог міжнародних стандартів оцінки (МСО 2011) і міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), враховуватиме фізичний, функціональний та економічний зноси майна відповідно до вимог міжнародних стандартів.

В АМПУ наголошують, що визначення справедливої вартості майна є необхідною складовою для завершення аудиту фінансової звітності підприємства за 2015–2017 роки, який для АМПУ наразі проводить компанія KPMG відповідно до укладеного раніше договору.