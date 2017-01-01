Адміністрація морських портів України шукає через сервіс ProZorro незалежного оцінювача свого майна
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Визначення справедливої вартості майна є необхідною складовою для завершення аудиту фінансової звітності підприємства за 2015–2017 роки, — АМПУ
Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила тендер у системі ProZorro на проведення незалежної оцінки свого майна. Про це повідомляється на сайті АМПУ.
«Адміністрація морських портів України (АМПУ) оголосила конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна АМПУ. Тендер було оголошено у електронній системі ProZorro 30 листопада 2017 року», — йдеться у повідомленні.
Очікувана вартість послуг складає 3,77 млн грн. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 11 січня 2018 року. Результати незалежного оцінювання планується отримати протягом 75 днів після підписання договору.
Відповідно до умов тендеру, аудиту підлягає майно (будинки, транспортні засоби, обладнання, інвентар тощо), балансоутримувачем якого є АМПУ та її філії.
Оцінка, яку буде проведено відповідно до вимог міжнародних стандартів оцінки (МСО 2011) і міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), враховуватиме фізичний, функціональний та економічний зноси майна відповідно до вимог міжнародних стандартів.
В АМПУ наголошують, що визначення справедливої вартості майна є необхідною складовою для завершення аудиту фінансової звітності підприємства за 2015–2017 роки, який для АМПУ наразі проводить компанія KPMG відповідно до укладеного раніше договору.
Метою проведення зазначених процедур АМПУ називає забезпечення повного переходу підприємства на МСФЗ, починаючи з