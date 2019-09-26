Агентство Fitch підвищило рейтинг семи українських банків



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Fitch очікує поліпшення макроекономічної стабільності в Україні

Міжнародне агентство Fitch підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті семи українських банків.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Так рейтинги українських банків «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», «Агріколь Банк», «Прокредит Банк» і «Правекс-Банк» були підвищені з рівня «В-» до рівня «В». Крім того, агентство повідомило, що прогнози для цих банків позитивні. Також Fitch підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті для «Альфа-Банк» на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

«Це відображає очікування Fitch, що поліпшення макроекономічної стабільності в Україні, розумні економічні перспективи країни і подальша стабілізація кредитного профілю суверенної держави повинні справити позитивний вплив на автономні кредитні профілі банків. Наш погляд на операційне середовище в Україні також впливає на відновлення показників банківського сектора, підвищення рівня платоспроможності та зниження ризиків рефінансування», — відзначили в агентстві.