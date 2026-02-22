Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд

Після запровадження надзвичайного стану в енергетиці одним із природних кроків було збільшення імпорту, зазначив Прокіп

Після підвищення прайс-кепів Україна встановила рекорд імпорту – Прокіп

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії стало ключовим рішенням, яке дозволило різко наростити імпорт після масштабних відключень. Про це заявив Андріан Прокіп, доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Український інститут майбутнього.

За його словами, після запровадження надзвичайного стану в енергетиці одним із природних кроків було збільшення імпорту. Однак цьому заважали регуляторні обмеження: електроенергія з ЄС часто була дорожчою, ніж дозволяли граничні ціни на українському ринку.

«Компанії не могли імпортувати електричну енергію, яка була дорожчою, ніж дозволені граничні ціни на українському ринку», – зазначив Прокіп.

Щоб зняти це обмеження, з 17 січня Регулятор підвищив прайс-кепи на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому сегментах. Після цього середньодобовий імпорт зріс із 23,7 тис. МВт·год до 33,8 тис. МВт·год.

У підсумку січень 2026 року став рекордним за обсягом імпорту – 894,5 тис. МВт·год. Для порівняння: у грудні імпорт становив 639,5 тис. МВт·год, у листопаді – 414,7 тис. МВт·год.

Нагадаємо, у квартальному звіті Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 року йдеться, що перегляд прайс-кепів дозволив розблокувати економічно доцільний імпорт у період дефіциту та став одним із ключових факторів стабілізації енергосистеми.