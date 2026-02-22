Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
Після запровадження надзвичайного стану в енергетиці одним із природних кроків було збільшення імпорту, зазначив Прокіп
фото: depositphotos.com

Після підвищення прайс-кепів Україна встановила рекорд імпорту – Прокіп

Зміна прайс-кепів на ринку електроенергії стало ключовим рішенням, яке дозволило різко наростити імпорт після масштабних відключень. Про це заявив Андріан Прокіп, доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Український інститут майбутнього. 

За його словами, після запровадження надзвичайного стану в енергетиці одним із природних кроків було збільшення імпорту. Однак цьому заважали регуляторні обмеження: електроенергія з ЄС часто була дорожчою, ніж дозволяли граничні ціни на українському ринку.

«Компанії не могли імпортувати електричну енергію, яка була дорожчою, ніж дозволені граничні ціни на українському ринку», – зазначив Прокіп.

Щоб зняти це обмеження, з 17 січня Регулятор підвищив прайс-кепи на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому сегментах. Після цього середньодобовий імпорт зріс із 23,7 тис. МВт·год до 33,8 тис. МВт·год.

У підсумку січень 2026 року став рекордним за обсягом імпорту – 894,5 тис. МВт·год. Для порівняння: у грудні імпорт становив 639,5 тис. МВт·год, у листопаді – 414,7 тис. МВт·год.

Нагадаємо, у квартальному звіті Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 року йдеться, що перегляд прайс-кепів дозволив розблокувати економічно доцільний імпорт у період дефіциту та став одним із ключових факторів стабілізації енергосистеми.

Читайте також:

Теги: імпорт електроенергія енергетика тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
18 лютого, 19:34
Каленков підкреслив, що гірничо-металургійний комплекс залишається однією з небагатьох галузей, які забезпечують валютну виручку та податкові надходження під час війни
Україна отримала підтримку Брюсселю перед тим, як заборонити експорт брухту – «Укрметалургпром»
13 лютого, 13:16
Наразі НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення цього тарифу у 2026 році на 7,2%
Регуляторні помилки минулих років посилили боргову кризу на балансуючому ринку – експерт
8 лютого, 16:30
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
У кількох регіонах 4 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла
4 лютого, 09:04
У ніч на 29 січня у столиці запровадили тимчасові графіки відключень світла
Тимчасові графіки у Києві: гендиректор Yasno відповів на найпоширеніші питання
30 сiчня, 22:41
Програма розповсюджується на Київ та Київську область
Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків
28 сiчня, 21:47
Аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлювальні роботи
«Руйнування колосальні». В Одесі пошкоджено енергообʼєкт ДТЕК
27 сiчня, 12:18
Через складну ситуацію в енергосистемі в українських містах продовжують працювати пункти обігріву
Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації
23 сiчня, 22:31
Інженер назвав головну причину замерзання котлів взимку
Котли масово виходять із ладу. Інженер назвав причину та пояснив, що робити
23 сiчня, 17:24

Економіка

Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
Борг на балансуючому ринку підриває роботу генерації – Федерація роботодавців ПЕК
Борг на балансуючому ринку підриває роботу генерації – Федерація роботодавців ПЕК
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
ЄС готує закон про перезапуск промисловості на тлі конкуренції з Китаєм і США
ЄС готує закон про перезапуск промисловості на тлі конкуренції з Китаєм і США
«Укрзалізниця» переходить до моделі PSO: уряд виділив бюджетне фінансування для пасажирських перевезень
«Укрзалізниця» переходить до моделі PSO: уряд виділив бюджетне фінансування для пасажирських перевезень

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua