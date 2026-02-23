Головна Гроші Економіка
Падіння вантажної бази позбавило «Укрзалізниці» можливості фінансувати пасажирські перевезення – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Падіння вантажної бази позбавило «Укрзалізниці» можливості фінансувати пасажирські перевезення – експерт
«Укрзалізниця» має понад $1 млрд боргів і потребує масштабної реструктуризації
фото: uz.gov.ua

Ексдиректор департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» заявив, що крос-субсидіювання більше не працює

Вантажні перевезення більше не можуть компенсувати збитки пасажирського сегмента «Укрзалізниці», оскільки обсяги вантажів суттєво скорочуються, а доходи компанії падають. Про це заявив ексдиректор департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. 

За його словами, історично пасажирський напрямок фінансувався за рахунок прибутків від вантажних перевезень. Проте нині цей механізм фактично вичерпав себе: через бойові дії та втрату промислових потужностей «Укрзалізниці» щороку недоотримує мільйони тонн вантажів. Закриття шахти, електростанції чи іншого підприємства означає мінус до 5 млн тонн перевезень на рік, що безпосередньо впливає на доходи залізниці.

Крім того, у порівнянні з 2013 роком та доковідним періодом Україна втратила значну частину транзитних перевезень, які були найбільш маржинальними для компанії. «Так ми опинилися в точці «поїзд далі не їде». І держава повинна взяти на себе свою функцію», – наголосив він.

Водночас скоротилися й обсяги пасажирських перевезень. Якщо у 2019 році в далекому сполученні «Укрзалізниці» перевезла 55 млн пасажирів, то торік – близько 25 млн, тобто більш ніж удвічі менше. При цьому постійні витрати компанії залишаються майже незмінними.

«Є постійні витрати, які залізниця несе незалежно від того, скільки мільйонів вона обслуговує – 5 чи 50. Передусім це адміністративні витрати», – зазначив Красноштан.

Саме тому, на його переконання, необхідне впровадження механізму PSO – зобов’язання держави компенсувати перевізнику соціально важливі перевезення з бюджету. «Хто замовляє – той і платить», – пояснив експерт, додавши, що в Україні досі не визначено, хто саме є замовником залізничних пасажирських перевезень.

Він також звернув увагу на необхідність визначити критерії соціальних маршрутів, обсяги перевезень, а також справедливу різницю між тарифом для пасажира і реальною собівартістю. За його словами, якщо умовна собівартість купейного квитка з Києва до Львова становить 1200 грн, а пасажир сплачує 300 грн, різницю має компенсувати держава.

«Закони економіки, як і закони фізики, не можна ігнорувати чи замовчувати», – резюмував Красноштан.

Раніше член Наглядової ради «Укрзалізниці» Анатолій Амелін заявив, що підвищення вантажних тарифів на 20% призведе до майже пропорційного падіння вантажопотоку – на 19%. Про це свідчить внутрішнє дослідження компанії. Він також повідомив, що «Укрзалізниця» має понад $1 млрд боргів і потребує масштабної реструктуризації, а також реформ у фінансуванні пасажирських перевезень та анбандлінгу. Але підвищення тарифів без вирішення системних проблем лише погіршить ситуацію: частина клієнтів відмовиться від послуг залізниці або перейде на автотранспорт.

Народні депутати закликали уряд виділити «Укрзалізниці» 26 млрд грн – саме такої суми не вистачає компанії, щоб здійснювати пасажирські перевезення та утримувати фінансову стабільність. За словами заступника голови транспортного комітету Олексія Мовчана, залізниця виконує критично важливі соціальні функції, тому її збитки через війну та падіння вантажопотоків повинна компенсувати держава. Втім, уряд поки виділив лише 16 млрд грн.

