Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни
Допомога захисникам України реалізується системно, у рамках мілітарного проєкту «Сталевий фронт Ріната Ахметова»
SCM Ахметова за чотири роки війни направили на допомогу Україні 13,5 млрд грн

Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, програми для захисників Маріуполя та їхніх родин, а також для ветеранів, розвиток освіти, підтримка цивільного населення і громад, а також проєкти памʼяті та адвокаційні проєкти.

Допомога захисникам України реалізується системно, у рамках мілітарного проєкту «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Через «Сталевий фронт» силові підрозділи з усієї країни безкоштовно отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Зокрема, «Метінвест» розробив та поставив понад 900 сталевих бліндажів для бійців на передовій. На їхній основі вже працюють два підземних госпіталі за стандартами НАТО. Також металургійна група із власної сталі виготовляє антидронові решіткі-захист для західної і української техніки – Abrams-ів, Leopard-ів, Bradly, m113, «Козаків» та інших.

ДТЕК надав безкоштовну електроенергію більш ніж 100 об'єктам критичної інфраструктури, включаючи лікарні, військові об'єкти, хлібопекарні та водоочисні споруди у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Попри щоденні атаки Росії, ДТЕК виробляє та розподіляє критично важливу електроенергію для мільйонів громадян, підприємств і державних установ, підтримуючи життя під час війни. Щодня інженери ДТЕК «Мережі» працюють під обстрілами, щоб відновити електромережі та підстанції, атаковані Росією. На сьогодні вони повернули світло в понад 26 мільйонів домівок у регіонах, що постраждали від бойових дій.

Гуманітарний блок допомоги зосереджений на підтримці цивільних українців, ветеранів та захисників Маріуполя. Для посилення ефективності в цьому блоці ресурси та експертиза Фонду Ріната Ахметова були інтегровані із ГО «Серце Азовсталі», щоб стати центром усієї благодійної роботи SCM та осердям програм підтримки захисників України.

Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року. Відкрив і реалізує нові проєкти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів. Надає обігрівачі, допомогу в облаштуванні соціального житла для родин переселенців.

На проєкт комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин «Серце Азовсталі» Рінат Ахметов виділив близько 2,2 млрд грн.

Оборонцям та їхнім родинам надається допомога за сімома програмами. Зокрема програма «Вдома», завдяки якій захисники та захисниці міста з І та ІІ групою інвалідності отримують власне житло. В планах на 2026 рік – надати 100 квартир оборонцям Маріуполя. Таким чином за 3 роки квартири отримають 400 захисників та захисниць. Також проєкт впроваджує програму «Майбутнє» - комплексну підтримку в адаптації до цивільного життя та самореалізації оборонців.

Системну допомогу розвитку дитячого футболу, спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб «Шахтар». Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника «Азовсталі», морпіха Михайла Діанова. Взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната «Шахтаря» Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу.

Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни
Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни
