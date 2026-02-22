Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
Нові правила диспетчеризації не повинні карати електростанції за пошкоджені мережі – Конеченков
Українська вітроенергетична асоціація заявляє про ризики для виробників електроенергії у разі впровадження для них механізму передиспетчеризації без вирішення питання компенсації витрат.
Голова правління Асоціації Андрій Конеченков розповів, що передиспетчеризація означає нові правила зміни обсягів генерації електроенергії станціями в залежності від ситуації з мережами.
За його словами, передиспетчеризація безпосередньо впливає на роботу і фінансове забезпечення електростанцій, особливо в умовах воєнних ризиків та пошкодження мережевої інфраструктури.
«Передиспетчеризація – це термінова зміна (режиму роботи - ред.) безпосередньо для виробників електроенергії», – сказав Конеченков.
Він навів приклад, коли вітроелектростанція планує працювати у визначеному режимі, але через обстріл мереж така можливість втрачається і нести відповідальність за це доведеться виробнику.
«Диспетчер обмежує виробництво для того, щоб розвантажити і стабілізувати роботу мережі. Але всі фінансові витрати лягають саме на ту вітроелектростанцію, яка зупинила роботу. І це не тільки вітростанція, це будь-який енергетичний об'єкт», – сказав Конеченков.
Таким чином, мова йде не лише про технічне балансування енергосистеми, а й про розподіл фінансової відповідальності у випадках вимушених обмежень генерації через пошкодження мереж або інші системні обставини.
В Асоціації наголошують, що ключовим є питання справедливого розподілу витрат між усіма учасниками ринку за рахунок коштів з тарифу «Укренерго» на диспетчеризацію.
«Головне в цьому, щоб вирішити проблему, що якщо виникає така ситуація, відповідав не той енергетичний об'єкт, який постраждав в першу чергу, а щоб відповідав весь ринок. І ринок може відповідати за рахунок тарифу на диспетчерське управління», – додав він.
На думку Конеченкова, механізм передиспетчеризації має бути інтегрований у чинну ринкову модель таким чином, щоб витрати, пов’язані з врегулюванням системних обмежень, покривалися через тариф на диспетчерське управління, а не перекладалися на окремі електростанції.
Раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрія Власенка у зв’язку з ініціативою НЕК «Укренерго» щодо впровадження механізму передиспетчеризації та внесення змін до Правил ринку.
