Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
Конеченков розповів, що передиспетчеризація означає нові правила зміни обсягів генерації електроенергії станціями в залежності від ситуації з мережами
фото: depositphotos.com

Нові правила диспетчеризації не повинні карати електростанції за пошкоджені мережі – Конеченков

Українська вітроенергетична асоціація заявляє про ризики для виробників електроенергії у разі впровадження для них механізму передиспетчеризації без вирішення питання компенсації витрат.

Голова правління Асоціації Андрій Конеченков розповів, що передиспетчеризація означає нові правила зміни обсягів генерації електроенергії станціями в залежності від ситуації з мережами.

За його словами, передиспетчеризація безпосередньо впливає на роботу і фінансове забезпечення електростанцій, особливо в умовах воєнних ризиків та пошкодження мережевої інфраструктури.

«Передиспетчеризація – це термінова зміна (режиму роботи - ред.) безпосередньо для виробників електроенергії», – сказав Конеченков.

Він навів приклад, коли вітроелектростанція планує працювати у визначеному режимі, але через обстріл мереж така можливість втрачається і нести відповідальність за це доведеться виробнику.

«Диспетчер обмежує виробництво для того, щоб розвантажити і стабілізувати роботу мережі. Але всі фінансові витрати лягають саме на ту вітроелектростанцію, яка зупинила роботу. І це не тільки вітростанція, це будь-який енергетичний об'єкт», – сказав Конеченков.

Таким чином, мова йде не лише про технічне балансування енергосистеми, а й про розподіл фінансової відповідальності у випадках вимушених обмежень генерації через пошкодження мереж або інші системні обставини.

В Асоціації наголошують, що ключовим є питання справедливого розподілу витрат між усіма учасниками ринку за рахунок коштів з тарифу «Укренерго» на диспетчеризацію.

«Головне в цьому, щоб вирішити проблему, що якщо виникає така ситуація, відповідав не той енергетичний об'єкт, який постраждав в першу чергу, а щоб відповідав весь ринок. І ринок може відповідати за рахунок тарифу на диспетчерське управління», – додав він.

На думку Конеченкова, механізм передиспетчеризації має бути інтегрований у чинну ринкову модель таким чином, щоб витрати, пов’язані з врегулюванням системних обмежень, покривалися через тариф на диспетчерське управління, а не перекладалися на окремі електростанції.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрія Власенка у зв’язку з ініціативою НЕК «Укренерго» щодо впровадження механізму передиспетчеризації та внесення змін до Правил ринку.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП бізнес Укренерго тарифи енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У соцмережі Truth Social Трамп розкритикував вердикт суду, назвавши його «антиамериканським»
Трамп заявив, що збільшить глобальний тариф із 10% до 15%
Вчора, 20:45
Після вердикту Верховного суду Трамп підготував інші торговельні інструменти
Трамп анонсував сильніші альтернативи митам після рішення Верховного суду
20 лютого, 21:33
Попри постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, система залишається керованою
Коли в Україні стане більше світла: енергетики озвучили прогноз на весну
19 лютого, 04:58
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Аварійні відключення світла запроваджено 10 лютого 2026 року у декількох областях
10 лютого, 12:38
Атомні електростанції знизили потужність через нічну атаку РФ – Укренерго
Атомні електростанції знизили потужність через нічну атаку РФ – Укренерго
7 лютого, 12:14
У Києві понад 200 будинків залишаються без тепла після аварії в енергосистемі України
Чи підлягають відновленню ТЕЦ Києва після масованих атак: відповідь нардепа
2 лютого, 12:53
За словами Бахматова, усе енергообладнання надійшло від благодійників або ДСНС
«Не отримав жодного генератора». «Начальник Троєщини» поскаржився на Кличка
30 сiчня, 08:43
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
26 сiчня, 21:44
Бізнес продовжує висловлювати занепокоєння можливим підвищенням тарифів на вантажні перевезення
Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень
26 сiчня, 17:37

Економіка

Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
Борг на балансуючому ринку підриває роботу генерації – Федерація роботодавців ПЕК
Борг на балансуючому ринку підриває роботу генерації – Федерація роботодавців ПЕК
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
ЄС готує закон про перезапуск промисловості на тлі конкуренції з Китаєм і США
ЄС готує закон про перезапуск промисловості на тлі конкуренції з Китаєм і США
«Укрзалізниця» переходить до моделі PSO: уряд виділив бюджетне фінансування для пасажирських перевезень
«Укрзалізниця» переходить до моделі PSO: уряд виділив бюджетне фінансування для пасажирських перевезень

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua