Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україну чекає фінансова трагедія? Гетманцев забив на сполох

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україну чекає фінансова трагедія? Гетманцев забив на сполох
Депутат від «Слуги народу» прокоментував ігнорування вимог Міжнародного валютного фонду
фото: minfin.com.ua

Голова податкового комітету: «У багатьох в уряді й парламенті немає передчуття фінансової трагедії»

Україні загрожує «фінансова трагедія» у квітні. Її причиною може стати нестача коштів на фінансування видатків. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Forbes, повідомляє «Главком».

«Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. Сьогодні вже ми використовуємо ті кошти, що були закладені на друге півріччя. У МВФ позиція щодо маяків, погоджених урядом, дуже проста – вони обовʼязкові. І перенесення їх з prior action не змінило цього ставлення», – сказав Гетманцев.

Нардеп поскаржився, що Кабінет міністрів погіршує ситуацію, проявляючи непослідовність: з одного боку, погоджує маяки в програмі з Міжнародним валютним фондом, а з іншої – розширює «абсолютно неефективну програму нацкешбеку» виплатами у 15% від вартості товарів.

«Тому у багатьох в уряді й парламенті немає передчуття фінансової трагедії, всі думають, що якось воно буде, бо раніше вдавалося пройти такі періоди. Цього разу ситуація інша», – пояснив він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Глава МВФ наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Як повідомлялося, Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд у межах кредитної програми.

До слова, Україна працює над тим, щоб її бюджет міг витримати довгострокові витрати на безпеку, паралельно просуваючи програму з МВФ як основу для масштабної підтримки Євросоюзу та відновлення інвестицій.

Читайте також:

Теги: МВФ Данило Гетманцев Держбюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За версією правоохоронців, «Фавбет» ухиляється від сплати податків в особливо великих розмірах
Мегаскандал на ринку онлайн-казино: найбільший оператор азартного ринку втратить ліцензію?
3 лютого, 12:12
Гетманцев заявив, що імплементацію європейського законодавства буде завершено до вступу України в ЄС
Нардеп зі «Слуги народу» назвав умову, коли монобільшість знову увімкне турборежим
2 лютого, 16:09
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
2 лютого, 14:24
Нардеп і голова податкового комітету Данило Гетманцев підтвердив страшний діагноз: весь ринок електронних сигарет досі перебуває в тіні
Ринок електронних сигарет. Історія неймовірного успіху поза законом Війна і бізнес
2 лютого, 11:00
Гетманцев: Я непогано ставився до Дмитра (ексспікера Разумкова, – «Главком»)
Гетманцев розповів, чому йому шкода Разумкова
29 сiчня, 18:21
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
Яким має бути справедливий прожитковий мінімум? Гетманцев назвав цифру
28 сiчня, 16:23
Гетманцев переконаний, що ситуація з електроенергією відіб’ється на виконанні бюджету
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету
28 сiчня, 12:05
Депутат стверджує, що правоохоронці мають достатньо доказів, аби довести порушення з боку «Ябко»
Гетманцев назвав найбільших податкових ухилянтів. Ті обурилися
27 сiчня, 12:10
Житлова програма розроблена спеціально для підтримки категорій громадян, які найбільше потребують допомоги у вирішенні житлового питання
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
26 сiчня, 12:34

Економіка

Україну чекає фінансова трагедія? Гетманцев забив на сполох
Україну чекає фінансова трагедія? Гетманцев забив на сполох
Агенція оборонних закупівель витратила рекордні 9 млрд на китайські дрони за тиждень
Агенція оборонних закупівель витратила рекордні 9 млрд на китайські дрони за тиждень
Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
Перегляд прайс-кепів розблокував імпорт електроенергії і дозволив встановити рекорд
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
Борг на балансуючому ринку підриває роботу генерації – Федерація роботодавців ПЕК
Борг на балансуючому ринку підриває роботу генерації – Федерація роботодавців ПЕК
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua