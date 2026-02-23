Україну чекає фінансова трагедія? Гетманцев забив на сполох

Голова податкового комітету: «У багатьох в уряді й парламенті немає передчуття фінансової трагедії»

Україні загрожує «фінансова трагедія» у квітні. Її причиною може стати нестача коштів на фінансування видатків. Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Forbes, повідомляє «Главком».

«Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. Сьогодні вже ми використовуємо ті кошти, що були закладені на друге півріччя. У МВФ позиція щодо маяків, погоджених урядом, дуже проста – вони обовʼязкові. І перенесення їх з prior action не змінило цього ставлення», – сказав Гетманцев.

Нардеп поскаржився, що Кабінет міністрів погіршує ситуацію, проявляючи непослідовність: з одного боку, погоджує маяки в програмі з Міжнародним валютним фондом, а з іншої – розширює «абсолютно неефективну програму нацкешбеку» виплатами у 15% від вартості товарів.

«Тому у багатьох в уряді й парламенті немає передчуття фінансової трагедії, всі думають, що якось воно буде, бо раніше вдавалося пройти такі періоди. Цього разу ситуація інша», – пояснив він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Глава МВФ наголосила, що для схвалення нової програми МВФ вимагає лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Як повідомлялося, Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд у межах кредитної програми.

До слова, Україна працює над тим, щоб її бюджет міг витримати довгострокові витрати на безпеку, паралельно просуваючи програму з МВФ як основу для масштабної підтримки Євросоюзу та відновлення інвестицій.