Агенція оборонних закупівель витратила рекордні 9 млрд на китайські дрони за тиждень

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Агенція оборонних закупівель витратила рекордні 9 млрд на китайські дрони за тиждень
фото з відкритих джерел

Нарощування закупівель розпочалося після призначення Михайла Федорова новим міністром оборони 

Протягом останнього тижня з 14 по 21 лютого державна «Агенція оборонних закупівель» продемонструвала активність у системі «Прозорро», уклавши контракти на постачання китайських безпілотників на загальну суму 9,37 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Цей показник став абсолютним рекордом за весь час існування установи. Для порівняння, лише за один цей тиждень сума угод виявилася в півтора раза більшою, ніж за весь грудень минулого року, коли зазвичай витрачаються залишки річного бюджету.

Різке нарощування закупівель розпочалося після зміни керівництва в Міністерстві оборони у січні 2026 року. Всього за останній місяць Агенція під кураторством Михайла Федорова законтрактувала китайських БпЛА на 11,4 млрд грн. Ця сума фактично дорівнює обсягу всіх аналогічних закупівель за друге півріччя 2025 року. 

Умови нових контрактів залишаються переважно закритими з міркувань безпеки, проте відома вартість деяких моделей. Так, ціна одного дрона Matrice 4Т становить близько 188 тис. грн., а модель Matrice 4E обходиться державі в 141 тис. грн. за одиницю. 

Примітно, що на тлі мільярдних витрат на китайську продукцію, «Агенція оборонних закупівель» продовжує зберігати повну таємність щодо контрактів із українськими виробниками. 

Як відомо, Міністерство оборони України офіційно запровадило новий механізм забезпечення підрозділів пально-мастильними матеріалами. Головна мета реформи – позбутися паперової тяганини та пришвидшити дозаправку бойової техніки на передовій. 

Згідно з повідомленням Міноборони, відтепер процедура отримання та обліку пального стала значно простішою. 

Нагадаємо, Міноборони розкрило, яку частку потреб армії забезпечує український ОПК. Виявляється, що вітчизняні зброярі забезпечують понад 50% усіх потреб Сил оборони в озброєнні та техніці. Український оборонно-промисловий комплекс за роки повномасштабної війни продемонстрував безпрецедентний стрибок, збільшивши виробничі спроможності у 50 разів – із $1 млрд у 2022 році до $50 млрд у 2026-му. 

