Аграрії зібрали на Черкащині зерна у 2,5 раза більше, ніж торік

Черкащина у першому півріччі ввійшла до першої п’ятірки регіонів за індексом сільгосппродукції в рослинництві

За підсумками жнив, на Черкащині зібрали 2 млн тон ранніх зернових та зернобобових. Це у 2,5 раза більше, ніж посушливого минулого року. Обласна влада планує збільшити залучення інвестицій у перероблення продукції рослинництва. Про це повідомила пресслужба Черкаської ОДА.

«За середньої врожайності по області у 59,6 ц/га, найбільші показники врожайності отримали господарства Золотоніського (71 ц/га), Уманського (71,7 ц/га) та Черкаського (78 ц/га) районів. За середньою врожайністю зернових та зернобобових Черкаська область посіла друге місце в Україні. У розрізі сільгоспкультур черкаські аграрії отримали по пшениці – 62,4 ц/га, житу – 44,3 ц/га, ячменю – 49,5 ц/га, ріпаку – 34,4 ц/га», – йдеться у повідомленні.

За даними Держстату, Черкащина в першому півріччі уввійшла до ТОП-5 регіонів країни за індексом сільгосппродукції в рослинництві, який склав 115%.

«Сьогодні наша команда має чітке бачення комплексного розвитку агропромислового комплексу регіону, – розповідає голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. – Ми впевнені, що реалізувати аграрний потенціал області можна за допомогою розвитку та залучення інвестицій у ті сфери агропромислового комплексу, де виробляються не стільки сировинні, скільки товари з високою доданою вартістю. Ми цінуємо потужні агрохолдинги, які працюють на Черкащині. Але водночас розуміємо, що в агропромисловому комплексі регіону має розвиватися середній і малий бізнес, фермерські господарства, які концентруватимуться на кінцевій для споживача продукції. Сприянню залученню інвестицій в цей сегмент виробників буде слугувати спеціальний Офіс із залучення інвестицій, який ми наразі створюємо».

Зазначимо, що агропромисловий комплекс вже лідирує за обсягом прямих іноземних інвестицій – у переробну промисловість було залучено 49,8%, сільське, лісове та рибне господарство – 16,2 %.

Загальна площа сільськогосподарських угідь в Черкаській області – 1,5 млн га, з них ріллі – 1,3 млн га. Виробничу діяльність здійснюють 573 агропідприємства та 1401 фермерське господарство.

Раніше повідомлялося, що аграрії завершують збір ранніх зернових та обіцяють рекордний врожай.

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