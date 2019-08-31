Агрохолдинг Бахматюка збільшив збиток втричі



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Агрохолдинг експортує свою продукцію на ринки Близького Сходу, Африки, Азії, СНД та ЄС

Компанія «Авангард», найбільший виробник яєць в Україні, в січні-червні 2019 року отримав чистий збиток у розмірі 110,89 млн доларів, що в 3,1 рази перевищує показник за аналогічний період 2018 року.

Про це йдеться в звіті компанії, оприлюдненому на сайті Лондонської біржі в п’ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно зі звітом, консолідована виручка зросла на 24,6% – до 84,78 млн доларів, валовий збиток – в 14 разів, до 65,1 млн доларів.

Експортна виручка за звітний період збільшилася в 1,6 рази – до 44,8 млн доларів, а її частка становила 53% від консолідованої виручки компанії.

Виробництво яєць в першому півріччі становило 1,78 млрд штук, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, їх продажі зросли в 1,9 рази – до 1,59 млрд штук, експорт – у 2,6 рази, до 785 млн штук.

Станом на 30 червня загальне поголів’я птиці становило 16,0 млн, що на 15% більше в порівнянні з аналогічною датою минулого року. Кількість курей-несучок становила 11,2 млн (на 35% більше).

Агрохолдингу належить 19 птахофабрик, 10 ферм з вирощування курей-несучок, 3 інкубатора, шість комбікормових заводів, три елеватори, завод з виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз».

Компанія експортує свою продукцію на ринки Близького Сходу, Африки, Азії, СНД та ЄС. Акції «Авангарду» у формі глобальних депозитарних розписок торгуються на Лондонській фондовій біржі з травня 2010 року.

Власником агрохолдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.

Нагадаємо, один з найбільших агрохолдингів Європи «Укрлендфармінг» українського бізнесмена Олега Бахматюка інвестував близько $1 млн. США в очисні установки власних елеваторних комплексів.

На полях агрохолдингу, вже посіяно 60% ріпаку озимого від запланованого під урожай 2020 року. На площі понад 40% вже зійшли посіви.