В «Укрлендфармінгу» зберегли площі під посіви озимого ріпака в умовах посухи



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Посівна кампанія в Україні триває

На полях агрохолдингу «Укрлендфармінг», одного з найбільших агровиробників Європи, вже посіяно 60% ріпаку озимого від запланованого під урожай 2020 року. На площі понад 40% вже зійшли посіви.

«У сезоні 2019-2020 року «Укрлендфармінг» дотримуватиметься тієї ж структури посівів, яка була в сезоні 2018-2019 років, - повідомив керівник департаменту рослинництва групи компаній «Укрлендфармінг» Владислав Тютюнник. – Наші підприємства зберігають площі під посів озимої пшениці та ріпаку озимого, на відміну від деяких інших холдингів та компаній в Україні».

Восени 2019 року «Укрлендфармінг» запланував посіяти озимого ріпаку на 20% більше, ніж торік.. Більшість площ займатимуть гібриди ріпаку світової селекції з високим потенціалом до врожайності, які закуповуються в інших компаній-виробників. Меншу частину площ буде засіяно сортами іноземної селекції, вирощеними на власних полях агрохолдингу та доробленими на потужностях насіннєвого заводу «Укрлендфармінгу».

Владислав Тютюнник

Для посівів ріпаку в Україні цей рік доволі складний через специфічні погодні умови. «Укрлендфармінг» планує компенсувати можливий недосів ріпаку в посушливих регіонах за рахунок посіву в регіонах з більш сприятливими умовами. «У зв’язку із занадто теплими температурами серпня (понад +35С) та дефіцитом і нерівномірністю опадів на Лівобережній Україні, можливості підприємств закінчити посів ріпаку озимого відповідно до плану суттєво обмежені. Найбільшою вадою для проведення посівної кампанії є посуха, яка наразі тримається на території Полтавської та Сумської областей, де зосереджені наші підприємства. Але через достатнє зволоження Західної України плануємо частково компенсувати недосів ріпаку по Сходу», - розповів керівник департаменту рослинництва.

Група компаній «Укрлендфармінг» – вертикально інтегрований сільськогосподарський холдинг України, який має в обробітку понад 500 тис. га родючих земель – один з найбільших земельних банків чорноземів у країні. Входить у топ-10 світових холдингів за обсягом земельного банку. Агрохолдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, насіннєвого матеріалу, виробництві яєць і яєчних продуктів, м'яса й молока. Власником агрохолдингу «Укрлендфармінг» є бізнесмен Олег Бахматюк.