Антимонопольний комітет порушив справу проти групи мільярдера Косюка



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Голова правління «МХП» Юрій Косюк

«Миронівський хлібопродукт» практикує обмежувальну торгову політику щодо дистриб’юторів, субдистриб’юторів та партнерів - вважають у АМКУ

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування дій групи «МХП» Юрія Косюка на ринку курятини за ознаками зловживання монопольним становищем.

Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

Дослідження АМКУ виявило, що ПрАТ «Миронівський хлібопродукт»:

Встановлює торговим партнерам умови щодо закріплення території продажів. Зобов’язує партнерів дотримуватися цінової політики Групи "МХП". Забороняє цим партнерам продавати продукцію конкурентів.

Тобто, «Миронівський хлібопродукт» практикує обмежувальну торгову політику щодо дистриб’юторів, субдистриб’юторів та партнерів.

При цьому група Косюка, до якої входять 5 птахофабрик та ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», має структурні ознаки монопольного становища на ринку та ознаки зловживання цим становищем, зазначив Терентьєв.

«Ці дії групи «МХП» можуть призвести до порушення структури ринку дистрибуції курятини, суттєвого обмеження права інших учасників ринку вільно обирати собі партнерів, а також нав’язування учасникам ринку власних правил поведінки. Метою таких дій може бути як зміцнення власних позицій на ринку, так і намагання обмежити конкурентоспроможність товарів конкурентів, які мають помітно слабкіші позиції на ринку», - йдеться у повідомленні.

Антимонопольний комітет України починає збір та аналіз доказів у справі.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Юрій Косюк посідає 1605 місце з капіталом 1,4 млрд доларів.

Нагадаємо, «Миронівський хлібопродукт» є найбільшим виробником курятини в Україні (зокрема, під брендом «Наша ряба»). Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах і Словаччині. Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року становив близько 370 тис. га. Чистий прибуток МХП у 2017 році зріс у 3,3 рази - до $230 млн порівняно з 2016 роком, виручка - на 13,4%, до $1,288 млрд. За перше півріччя 2018 року чистий прибуток МХП скоротився на 10% - до $190 млн порівняно з аналогічним періодом 2017 року, виручка зросла на 16% - до $694 млн.



