Артур Палатний: Легалізація азартних ігор генеруватиме до 5 млрд грн щорічно



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Артур Палатний закликав парламентарів серед всіх восьми зареєстрованих законопроєктів про гральний бізнес підтримати урядовий №2285

Економічний ефект від легалізації ринку азартних ігор залежатиме від жорсткого контролю з боку - політик

Тільки на початковому етапі легалізований ринок азартних ігор щороку генеруватиме для держави 4-5 млрд грн надходжень від ліцензування, податків, створення нових робочих місць та ПВД на супутні послуги.

Про це заявив Артур Палатний, народний депутат України VII-VIII скликань, який протягом двох каденцій очолював Комітет з питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

«Ми повинні легалізувати не просто гральний бізнес, а цілу галузь, що стане одним з джерел наповнення бюджету і соціально-орієнтованим бізнесом. Фіксована частина податків повинна йти на розвиток спорту, медицини культури й інших соціальних напрямків», — наголосив Палатний.

Водночас політик наголосив, що економічний ефект напряму залежатиме від низки умов. Насамперед, від жорсткого контролю з боку держави та розумних обмежень.

Наприклад, на думку Палатного, всі організатори азартних ігор мають підпорядковуватися Міністерству фінансів або спеціально створеному для цього органу виконавчої влади. Закон має розділити букмекерство, лотереї, онлайн-гемблінг і казино. Для казино доречно використати успішний досвід європейських країн, де такі заклади працюють в дорогих готелях, аеропортах і спеціальних зонах. Водночас, слід обмежити доступ до гральних автоматів та подбати про захист вразливих до лудоманії осіб.

«Я завжди був прихильником існування легального грального бізнесу в нашій країні, але з жорстким регулюванням і контролем з боку держави. Зараз формально заборонений гральний бізнес продовжує існувати «в тіні» — без контролю і без податків. Через це держава щороку втрачає мільярди гривень надходжень, які можна було б спрямувати на інфраструктуру, той же спорт, туризм, молодіжні програми, тощо», — додав Палатний.

Політик закликав парламентарів серед всіх восьми зареєстрованих законопроєктів про гральний бізнес підтримати урядовий №2285, доопрацювавши та удосконаливши його перед другим читанням.

Палатний також додав, що велика кількість поданих депутатами від «Слуги народу» проєктів на тему врегулювання азартних ігор не пришвидшує, а тільки перешкоджає швидкій та продуманій легалізації грального бізнесу. «Обранці, що множать відповідні документи, можуть лобіювати чиїсь інтереси, представляти різні сфери впливу або навіть навмисно заважати політиці президента і гальмувати його ініціативи», — підкреслив Палатний.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 підготувати закон про легалізацію грального бізнесу. Відповідний документ під №2285 Уряд вніс до Верховної Ради України 18 жовтня.

Наразі в парламенті зареєстровано вже вісім законопроєктів про легалізацію азартних ігор. Шість із них подали депутати фракції «Слуга народу».