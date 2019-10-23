Чому у Дубинського забрали підготовку закону про легалізацію грального бізнесу

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Ліга

Найсмішніше, що своїм законом Дубинський пропонував не заборонити ігрові «наливайки» на кожному розі, а ... легалізувати їх

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Депутат Дубинский возмущен, что у него забрали подготовку закона о легализации игорного бизнеса. А как иначе? Он думал, что будет чмырить фракцию Слуга народа, публично опускать спикера Разумкова, сбивать с должности его ставленника Бно-Айрияна, а за это ему дадут нарисовать закон о легализации игровых клубов?

Закон о легализации игрового бизнеса передали из комитета по налогам и финансам (куда приписан Дубинский), в комитет по экономической политике. Такое решение мог принять только спикер Разумков. И он его принял, за что заслуживает слов поддержки.

Самое смешное, что своим законом Дубинский предлагал не запретить игровые «наливайки» на каждом углу, а… легализовать их. Это противоречит концепции президента Зеленского, высказанной во время предвыборной кампании, что игровые залы должны быть лишь в пятизвездочных отелях.

У вас возникнет вопрос, а почему Дубинский против уничтожения этих клубов? Потому что их владельцы уже потратились на игровое оборудование, и в случае принятия закона о закрытии их металлолом будет никому не нужен. Среди стригущих купоны с этого «бизнеса» есть один близкий к Коломойскому министр. Поэтому в концепции Дубинского не было идеи закрытия этих игровых залов.

Поэтому призыв к журналистам: когды вы пойдете на детектор к Дубинскому, спросите его о контактах с Коломойским. Как часто он получает указания? Раз в день? Раз в час? Или беспрерывно?

Джерело: блог Сергія Лещенка

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