«Сумигаз» продовжує діалог з НКРЕКП про підвищення зарплат газовиків



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Зараз штат «Сумигаз» укомплектований на 80%. У компанії говорять, що не мають можливості заповнити низку позицій через низький рівень оплати праці

У компанії хочуть підняти зарплати співробітників на 2,6% до 9,6 тис. грн

В АТ «Сумигаз» повідомляють, що нові тарифи на доставку газу дозволять збільшити середню зарплату на підприємстві на 2,6%.

Як зазначають у пресслужбі, рівень оплати праці співробітників АТ «Сумигаз» залишається нижчим за середній у промисловості Сумщини, тому компанія продовжуєе конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб газовики мали достойну оплату праці.

В АТ «Сумигаз» інформують, що протягом останніх років середня заробітна плата, передбачена в тарифі, складала 5,9 тис. грн на місяць. «Проте співробітники компанії отримували вищу оплату праці, бо на товаристві знайшли можливість забезпечити середній рівень виплат 8,4 тис. грн на місяць.Цінуючи своїх працівників вирішено підвищити заробітні плати, бо співробітники - це головний пріоритет. При цьому «Сумигаз» накопичувало борги перед своїми контрагентами і постачальниками», - наголошують у компанії.

В АТ «Сумигаз» вважають, що нові тарифи на розподіл дозволять в 2020 році переглянути діючі заробітні плати в бік підвищення. З січня середній рівень оплати праці в компанії складає 8,6 тис. грн на місяць. Втім, це не дозволяє компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

Оскільки першочергово «Сумигаз» - компанія надавач сервісу, то рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів. Тому у товаристві наполягають, що заробітні плати працівників газорозподільної компанії мають бути не меншими за середню заробітну плату у промисловості Сумської області, що складає 9,6 тис. грн.

В АТ «Сумигаз» обіцяють продовжити активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати кращі кваліфіковані кадри на ринку. Зараз штат компанії укомплектований на 80%. У компанії говорять, що не мають можливості заповнити низку позицій через низький рівень оплати праці, передбачений тарифом на розподіл. Так підприємству постійно бракує водіїв, електрозварювальників, слюсарів підземних газопроводів. Показник плинності кадрів складає 13,6% на рік, при нормі в 8-10 % для промислового сектору.