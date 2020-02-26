Закарпатці заборгували за спожитий газ на понад 1 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше за використаний газ боргують жителі міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району, - пресслужба

Загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить понад 42 млн грн. - ТОВ «Закарпатгаз Збут»

У ТОВ «Закарпатгаз Збут» повідомили, що заборгованість за газ на Закарпатті зменшилася на 7% і становить 1 млрд 138 млн грн. у порівнянні з початком минулого року.

Як інформують у службі ТОВ «Закарпатгаз Збут», незначне зменшення заборгованості за спожитий газ спостерігається станом на початок лютого 2020 року.

У ТОВ «Закарпатгаз Збут» зазначають, що найбільше за використаний газ боргують жителі міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району. «У випадку протермінованої заборгованості понад 2-3 місяці споживачам відключають від газопостачання», - попереджають у компанії.

«Загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить понад 42 млн грн. На сьогодні їх кількість становить 6190 споживачів», — повідомила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Також у ТОВ «Закарпатгаз Збут» повідомили, що з початку 2020 року відключено від газопостачання 352 споживача, заборгованість яких становить 2 млн 641 тис грн.

«Зниження вартості газу дасть змогу закарпатцям покращити стан розрахунків за спожитий газ», — стверджує директорка ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Закарпатцям нагадали, що у лютому вартість газу знизилася на 15%. Тепер 1 м куб газу коштуватиме 5,005 грн. Йдеться про вартість самого газу, не враховуючи вартості його доставки (розподілу).