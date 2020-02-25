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    Економіка та фінанси

    Третина клієнтів «Івано-Франківськгаз Збуту» користується онлайн-сервісом «Особистий кабінет»

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    У компанії наголошують, що можливості, які надає &laquo;Особистий кабінет&raquo;, дозволяють споживачам економити час - Третина клієнтів «Івано-Франківськгаз Збуту» користується онлайн-сервісом «Особистий кабінет»
    У компанії наголошують, що можливості, які надає «Особистий кабінет», дозволяють споживачам економити час

    Наразі «Особистим кабінетом» користується понад 145 тис жителів Івано-Франківської області, - пресслужба

    В «Івано-Франківськгаз Збуті» повідомили, що у січні поточного року в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua зареєструвалися понад вісім тис клієнтів. Як інформують у пресслужбі компанії, це рекордна кількість за місяць.

    В «Івано-Франківськгаз Збуті» уточнили, що кількість реєстрацій в січні 2020 року на 32% більше, ніж у січні 2019 році та на 49% - ніж у січні 2018 року.

    Зазначається, що наразі «Особистим кабінетом» користується понад 145 тис клієнтів компанії.

    У компанії наголошують, що можливості, які надає «Особистий кабінет», дозволяють споживачам економити час. «У цьому онлайн-сервісі клієнти можуть подати свої показники лічильника, переглянути історію розрахунків, заплатити за спожитий газ, а також дізнатися ціну природного газу. Окрім того, в режимі онлайн можна надіслати запитання, залишити відгук чи записатися на прийом до керівників газового господарства. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію», - повідомляють в «Івано-Франківськгаз Збуті».

    «Користувачі «Особистого кабінету» мають можливість першими отримувати рахунки за спожитий газ.  Людям не потрібно очікувати рахунку в поштовій скриньці: вся інформація знаходиться в онлайн-сервісі, - розповідає директор ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів. -  Передавши показання через онлайн-кабінет, уже за кілька годин споживач бачить суму нарахувань за спожитий газ. Це дуже зручно».

    В «Івано-Франківськгаз Збуті» запевняють, що інтерфейс кабінету – простий та зрозумілий. Додатково на сайті 104.ua є детальна інструкція користування кабінетом. Для реєстрації в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua необхідно зайти в поле «Реєстрація», ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу чи номер лічильника та email. За необхідності, менеджери у Центрах обслуговування клієнтів завжди допоможуть пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації.

    газ Івано-Франківщина інтернет реєстрація
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