Третина клієнтів «Івано-Франківськгаз Збуту» користується онлайн-сервісом «Особистий кабінет» новини компаній



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У компанії наголошують, що можливості, які надає «Особистий кабінет», дозволяють споживачам економити час

Наразі «Особистим кабінетом» користується понад 145 тис жителів Івано-Франківської області, - пресслужба

В «Івано-Франківськгаз Збуті» повідомили, що у січні поточного року в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua зареєструвалися понад вісім тис клієнтів. Як інформують у пресслужбі компанії, це рекордна кількість за місяць.

В «Івано-Франківськгаз Збуті» уточнили, що кількість реєстрацій в січні 2020 року на 32% більше, ніж у січні 2019 році та на 49% - ніж у січні 2018 року.

Зазначається, що наразі «Особистим кабінетом» користується понад 145 тис клієнтів компанії.

У компанії наголошують, що можливості, які надає «Особистий кабінет», дозволяють споживачам економити час. «У цьому онлайн-сервісі клієнти можуть подати свої показники лічильника, переглянути історію розрахунків, заплатити за спожитий газ, а також дізнатися ціну природного газу. Окрім того, в режимі онлайн можна надіслати запитання, залишити відгук чи записатися на прийом до керівників газового господарства. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію», - повідомляють в «Івано-Франківськгаз Збуті».

«Користувачі «Особистого кабінету» мають можливість першими отримувати рахунки за спожитий газ. Людям не потрібно очікувати рахунку в поштовій скриньці: вся інформація знаходиться в онлайн-сервісі, - розповідає директор ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів. - Передавши показання через онлайн-кабінет, уже за кілька годин споживач бачить суму нарахувань за спожитий газ. Це дуже зручно».

В «Івано-Франківськгаз Збуті» запевняють, що інтерфейс кабінету – простий та зрозумілий. Додатково на сайті 104.ua є детальна інструкція користування кабінетом. Для реєстрації в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua необхідно зайти в поле «Реєстрація», ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу чи номер лічильника та email. За необхідності, менеджери у Центрах обслуговування клієнтів завжди допоможуть пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації.