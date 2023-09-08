У Москві палає будівля Федеральної митної служби (відео)

На місце пожежі прибули оперативні служби

У столиці Росії Москві розпочалася сильна пожежа в будівлі Федеральної митної служби. Про це повідомили російські ЗМІ.

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На фотографіях та відео, які поширюють в мережі, видно великий стовп чорного диму. Як повідомило МНС Росії, пожежа сталася за адресою, де розташована Федеральна митна служба. На місце прибули оперативні служби.

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Причини та масштаби пожежі поки невідомі.

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня спалахнула масштабна пожежа на складі у Підмосков’ї. Вогонь охопив площу 1000 кв. м. Пожежу виникла приблизно у той час, коли Москву атакував безпілотник. Чи пов’язана вона з падінням дрона, не повідомляється.