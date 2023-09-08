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У Москві палає будівля Федеральної митної служби (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Москві палає будівля Федеральної митної служби (відео)
Причини та масштаби пожежі в Москві з'ясовуються
фото з відкритих джерел

На місце пожежі прибули оперативні служби

У столиці Росії Москві розпочалася сильна пожежа в будівлі Федеральної митної служби. Про це повідомили російські ЗМІ.

На фотографіях та відео, які поширюють в мережі, видно великий стовп чорного диму. Як повідомило МНС Росії, пожежа сталася за адресою, де розташована Федеральна митна служба. На місце прибули оперативні служби.

Причини та масштаби пожежі поки невідомі.

Нагадаємо, що в ніч на 7 вересня спалахнула масштабна пожежа на складі у Підмосков’ї. Вогонь охопив площу 1000 кв. м. Пожежу виникла приблизно у той час, коли Москву атакував безпілотник. Чи пов’язана вона з падінням дрона, не повідомляється.

Теги: пожежа росія Москва

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