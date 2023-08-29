До Білорусі прибув ще один ешелон російських військових (фото)
Росіяни приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях
Уранці 29 серпня черговий російський ешелон збройних сил прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
«Сьогодні близько 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що росіяни приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ «Взаємодія-2023», які відбудуться з 1 по 6 вересня.
У той таки час у Білорусі проходитимуть навчання:
- «Пошук-2023» з силами розвідки;
- «Ешелон-2023» із силами матеріально-технічного забезпечення військ;
- «Бар'єр-2023» зі спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
- «Скеля-2023» з підрозділами МНС.
Нагадаємо, що у вересні на території Білорусі проходитиме низка спільних навчань Організації договору спільної безпеки. Росія може використати це для легітимізації нарощування військової присутності на території цієї держави. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що не виключається пошук державою-агресоркою нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку, зокрема, провокацій та диверсій на українсько-білоруському кордоні.
До слова, Білорусь видає «вагнерівцям» паспорти з новими іменами.
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