До Білорусі прибув ще один ешелон російських військових (фото)

Росіяни приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях

Уранці 29 серпня черговий російський ешелон збройних сил прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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ОДКБ – організація договору про колективну безпеку - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

«Сьогодні близько 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Росіяни приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях фото з відкритих джерел

Повідомляється, що росіяни приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ «Взаємодія-2023», які відбудуться з 1 по 6 вересня.

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У той таки час у Білорусі проходитимуть навчання:

«Пошук-2023» з силами розвідки;

«Ешелон-2023» із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

«Бар'єр-2023» зі спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;

«Скеля-2023» з підрозділами МНС.

Нагадаємо, що у вересні на території Білорусі проходитиме низка спільних навчань Організації договору спільної безпеки. Росія може використати це для легітимізації нарощування військової присутності на території цієї держави. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що не виключається пошук державою-агресоркою нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку, зокрема, провокацій та диверсій на українсько-білоруському кордоні.

До слова, Білорусь видає «вагнерівцям» паспорти з новими іменами.