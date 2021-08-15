Pepsi виходить на ринок алкоголю (фото)

PepsiCo задумала випустити алкогольну версію напою Mountain Dew, це буде щось на зразок пива

PepsiCo і Boston Beer Company оголосили про співпрацю з виробництва алкогольного напою під назвою Hard Mtn Dew. Про це ідеться в оприлюдненому компаніями пресрелізі.

«Протягом 80 років Mtn Dew кидає виклик статус-кво», – сказав генеральний директор PepsiCo Beverages North America Кірк Таннер. На ринку безалкогольної газованої води, за даними Euromonitor, бренд Mountain Dew займає близько 7%.

Новий напій належатиме до категорії ароматизованих солодових напоїв. Вміст алкоголю – 5%.

У смаку будуть, за повідомленням компаній, характерні для бренду «цитрусові нотки», а рекламні зображення свідчать про три варіанти, в тому числі зі смаками чорної черешні і кавуна.

«Ми знаємо, що смаки дорослих у напоях змінюються, і вони шукають нові й захопливі ароматні напої», – сказав Дейв Бервік, генеральний директор Boston Beer. Компанія відома своїми пивними брендами, випускає також зельцер і сидр. Boston Beer буде виробляти Hard Mtn Dew, а PepsiCo займеться продажами і доставкою.

Основний конкурент Pepsi на ринку безалкогольних напоїв – Coca-Cola – ще в торік заявила про плани з випуску алкогольного зельтера. У червні Pepsi, згідно з повідомленням CNBC, також подала заявку на реєстрацію товарного знака Rockstar для випуску пива і міцного зельтера.

Алкогольний Mountain Dew має з’явитися у продажу на початку 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні кожен другий літр міцного алкоголю – фальсифікат. Його реалізують без сплати акцизів, при цьому якість такого напою ніхто гарантувати не може.

Нагадаємо, раніше у Києві податківці вилучили 900 л сурогатної горілки.

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