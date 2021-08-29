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    Французький супермаркет «Ашан» тікає з Росії

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    В останні роки &laquo;Ашан&raquo; знизив свою частку на російському роздрібному ринку і продовжує скорочувати свою мережу - Французький супермаркет «Ашан» тікає з Росії

    В останні роки «Ашан» знизив свою частку на російському роздрібному ринку і продовжує скорочувати свою мережу

    Фото Артем Геодакян/ТАСС

    «Ашан» за рік скоротив на третину кількість супермаркетів в Росії

    Російський підрозділ французької Auchan в січні-червні 2021 року закрило 17 супермаркетів, повідомила в своїй звітності за перше півріччя Elo Group (раніше називалася Auchan Holding). Станом на 30 червня 2021 року, зазначено в звітності головної компанії, мережа в Росії налічувала 238 точок, з яких 95 були звичайними гіпермаркетами та гіпермаркетами меншого за площами міського формату «Ашан Сіті», 143 – супермаркетами, – повідомляє РБК.

    Роком раніше, в кінці червня 2020 року, рітейлер в Росії керував 274 точками: 62 гіпермаркетами і 212 супермаркетами. Таким чином, за 12 місяців число супермаркетів знизилося на 32,5%.

    Нагадаємо, до числа найбільш дохідних компаній України за підсумками 2020 року увійшли підприємства з секторів роздрібної торгівлі, нафтовидобувної галузі, електроенергетики, металургії тощо. Очолює топ – мережа супермаркетів «АТБ».

    Як повідомлялося, у першій п’ятірці підприємств, які задекларували найбільший дохід у минулому році, крім АТБ опинились «Нафтогаз», ММК Ілліча, «Укрзалізниця» та «Кернел». У ТОП-1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році опинилися 66 підприємств, що спеціалізуються на роздрібній торгівлі.

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    Теги: Росія торгівля бізнес Франція магазин
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    Французький супермаркет «Ашан» тікає з Росії