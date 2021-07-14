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    Coca-Cola змінить смак

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    Ремейк Coca-Cola Zero буде &laquo;більш освіжаючим і смачним&raquo; - Coca-Cola змінить смак
    Ремейк Coca-Cola Zero буде «більш освіжаючим і смачним»
    Фото: Coca-Cola

    Coca-Cola змінить смак популярного напою Сoca-Cola Zero

    Компанія Coca-Cola збирається змінити формулу одного зі своїх продуктів. Як передає CNN, в надії збільшити прибуток провідний виробник безалкогольних напоїв зробить смак Сoca-Cola Zero максимально схожим на класичну Coca-Cola.

    Генеральний директор компанії Джеймс Квінсі вважає, що Coca-Cola Zero Sugar, хоч і є успішною лінійкою, приносить недостатньо великий відсоток прибутку. Виправити ситуацію, на його думку, допоможе вдосконалений рецепт напою без цукру – до цього рішення підштовхнули споживчі переваги. Крім формули, зміниться і упаковка – вона стане повністю червоною з чорними буквами.

    Нова версія низькокалорійної газованої Coca-Сola в липні надійде в продаж в США, а в вересні – в Канаді. Однак Coca-Сola вже оновила продукт на деяких міжнародних ринках, чим викликала обурення звиклих до «не такого» смаку споживачів.

    Компанія не уточнила, як саме змінилася рецептура в США, але зазначила, що ремейк Coca-Cola Zero буде «більш освіжаючим і смачним».

    Віддані фанати напою напевно зможуть помітити велику різницю, але, на думку CNN, смак нової версії не сильно відрізняється від старої – він трохи солодший і більш насичений. В якості підсолоджувачів США і Канада продовжують використовувати аспартам і ацесульфам калію, а на виробництві напою в інших країнах можуть застосовуватися інші цукрозамінники.

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    Теги: США Канада продукти рецепт
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    Coca-Cola змінить смак