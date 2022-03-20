Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля

Енергоресурс важливий для посилення енергетичної безпеки

Вартість вугілля та його доставку покриє Канберра

На запит уряду України Австралія надасть Україні щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля для посилення енергетичної безпеки. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Австралія визнана на міжнародному рівні як провідний і надійний постачальник енергоресурсів. Ми дякуємо нашим австралійським партнерам за допомогу Україні в цей складний час, коли наша держава чинить опір незаконному і жорстокому військовому вторгненню з боку Росії», – зазначив Галущенко.

Уряд Австралії провів відповідну роботу з підприємствами вугільної галузі країни для акумулювання обсягів вугілля, що стане внеском країни в забезпечення українських споживачів надійним електропостачанням.

«Австралійська компанія Whitehaven Coal організовуватиме відповідне відправлення. Наразі по урядовій лінії разом з українською стороною відпрацьовується питання якомога швидшого постачання», – додали в міністерстві.

Вартість вугілля та його доставку покриє уряд Австралії.

Як повідомлялося, всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК.

Нагадаємо, Австралія надасть додаткову допомогу Україні: йдеться про зброю, гроші та санкції.

Також Австралія ввела нові санкції проти РФ.

Раніше Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів. Крім того, Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів.

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