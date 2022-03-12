Енергетична безпека під час війни. Уряд звітує, яких заходів вжито

Прийнято рішення скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%

Наразі в Україні функціонують чотири атомні електростанції, всі гідроелектростанції, ТЕЦ. Є домовленості з Польщею на постачання додаткових партій вугілля залізницею. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму зверненні.

Для економії вугілля уряд прийняв рішення, що українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною. Запаси газу зараз на рівні близько 9,5 млрд кубометрів.

Продовжується імпорт газу з Угорщини, Словаччини та Польщі. «Укргазвидобування» продовжує видобуток газу на всіх об’єктах, крім тих, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, там, де відбуваються бойові дії.

«Для покращення забезпечення автомобільним пальним вчора уряд подав для ухвалення Верховною Радою України законопроєкт, що скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%. Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати», – повідомив Шмигаль.

Також ведуться перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовуються нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено два рішення, які дозволять уникнути дефіциту пального на заправках та максимально стримають зростання його ціни.

Раніше Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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