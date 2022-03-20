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    У столиці Хорватії відбувся мітинг за Україну (фото)

    Учасники акції прийшли до пам&rsquo;ятника Тарасові Шевченку - У столиці Хорватії відбувся мітинг за Україну (фото)

    Учасники акції прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку

    фото: glavcom.ua

    У Загребі пройшла масштабна акція на підтримку нашої держави

    У Хорватській столиці пройшла акція проти російської агресії щодо України у суботу, 19 березня, передає кореспондент «Главкома».

    У демонстрації взяла участь приблизно сотня людей. Також у заході взяли участь і представники білоруської громади, які засуджують дії російського та білоруського режимів. Учасники намагалися привернути увагу до катастрофи, яка розгортається в Україні.

    Організатор Олексій Качанович зазначив, що мирне зібрання має на меті розповісти про жахи, які сьогодні Росія влаштовує в Україні.

    «Ми хочемо показати жителям Загреба, що відбувається в Україні, у нас будуть плакати зі сценами жахів із різних міст України, і наша мета – підвищити обізнаність про ситуацію в Україні та українців», – розповів Олексій.

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    Учасники акції прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку. фото: glavcom.ua
    Учасники акції прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку. фото: glavcom.ua
    Учасники акції прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку. фото: glavcom.ua
    Учасники акції прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку. фото: glavcom.ua
    Учасники акції прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку. фото: glavcom.ua
    Учасники акції прийшли до пам’ятника Тарасові Шевченку. фото: glavcom.ua

    Акція завершилася на головній площі Загреба, де до акції долучилися також і хорватські байкери.

    Нагадаємо, також у Тель-Авіві багатотисячний мітинг на підтримку України. Три вимоги ізраїльтян до уряду.

    Теги: росія окупанти акція війна байкери Хорватія Україна міст окупація #stoprussia
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    У столиці Хорватії відбувся мітинг за Україну (фото)