У столиці Хорватії відбувся мітинг за Україну (фото)

У Загребі пройшла масштабна акція на підтримку нашої держави

У Хорватській столиці пройшла акція проти російської агресії щодо України у суботу, 19 березня, передає кореспондент «Главкома».

У демонстрації взяла участь приблизно сотня людей. Також у заході взяли участь і представники білоруської громади, які засуджують дії російського та білоруського режимів. Учасники намагалися привернути увагу до катастрофи, яка розгортається в Україні.

Організатор Олексій Качанович зазначив, що мирне зібрання має на меті розповісти про жахи, які сьогодні Росія влаштовує в Україні.

«Ми хочемо показати жителям Загреба, що відбувається в Україні, у нас будуть плакати зі сценами жахів із різних міст України, і наша мета – підвищити обізнаність про ситуацію в Україні та українців», – розповів Олексій.

Акція завершилася на головній площі Загреба, де до акції долучилися також і хорватські байкери.

Нагадаємо, також у Тель-Авіві багатотисячний мітинг на підтримку України. Три вимоги ізраїльтян до уряду.