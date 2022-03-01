Всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК
Всі шахти ДТЕК продовжують роботу в штатному режимі
Всі ТЕС ДТЕК забезпечені вугіллям для безперебійної роботи енергосистеми України.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.
«Сумарно на ТЕС ДТЕК знаходиться близько 500 тис. т. Цього достатньо для стабільності енергосистеми і безперебійного електропостачання населення, промисловості і оборонних потреб», – повідомили в компанії.
На всі ТЕС компанії, де це можливо, здійснюється підвіз вугілля з шахт. Всі шахти продовжують роботу в штатному режимі.
Станом на ранок 1 березня в роботі знаходилося 23 блоки ТЕС загальною потужністю 3451 МВт.