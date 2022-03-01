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    Економіка та фінанси

    Всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК

    На всі ТЕС ДТЕК, де це можливо, здійснюється підвіз вугілля з шахт - Всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК
    На всі ТЕС ДТЕК, де це можливо, здійснюється підвіз вугілля з шахт

    Всі шахти ДТЕК продовжують роботу в штатному режимі

    Всі ТЕС ДТЕК забезпечені вугіллям для безперебійної роботи енергосистеми України.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

    «Сумарно на ТЕС ДТЕК знаходиться близько 500 тис. т. Цього достатньо для стабільності енергосистеми і безперебійного електропостачання населення, промисловості і оборонних потреб», – повідомили в компанії.

    На всі ТЕС компанії, де це можливо, здійснюється підвіз вугілля з шахт. Всі шахти продовжують роботу в штатному режимі.

    Станом на ранок 1 березня в роботі знаходилося 23 блоки ТЕС загальною потужністю 3451 МВт.

    Теги: ТЕС вугілля ДТЕК
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    Всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тис. т – ДТЕК