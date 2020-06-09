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    Економіка та фінанси

    Австрія заборонить продаж дешевих авіаквитків

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    Австрія заборонить продаж дешевих авіаквитків

    Квитки коштуватимуть не менше 40 євро

    Австрійський уряд вирішив боротися із забрудненням довкілля, заборонивши продавати авіаквитки дешевше 40 євро. Рішення ухвалили в понеділок, 8 червня.

    Про це повідомляє агенція DW.

    Міністр з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Леоноре Ґевесслер назвала цей крок протистоянням "соціальному та природоохоронному демпінгу" (демпінг - продаж товарів нижче ринкових цін, - ред.).

    Крім того, пасажири, які планують долати літаком відстані коротші за 350 км, будуть повинні доплатити ще 30 євро податку.

    Зупинятися на цьому уряд Австрії не планує, оскільки надалі в країні взагалі можуть заборонити короткі перельоти, які тривають менше трьох годин, за умови, якщо у залізниці є альтернативний швидкий маршрут.

    Також авіакомпанія Austrian Airlines отримала цього дня 600 мільйонів євро фінансової допомоги для подолання кризи внаслідок пандемії.

    Нагадаємо, Євросоюз, який планував відкрити кордони з 15 червня, продовжив заборону на в'їзд іноземців до кінця місяця.

    Австрія міністр уряд
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