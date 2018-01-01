Бахматюк готовий погасити борги своїх банків, але НБУ не хоче вести переговори
- Сьогодні, 13:58
-
Розсилка
За даними власника «Укрлендфармінгу», проти переговорів виступає особисто голова НБУ
Власник і керівник агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк готовий погасити перед державою 19 млрд грн боргу, виведених з ринку банків «Фінансова ініціатива» та «ВіЕйБі Банк». Бахматюк пропонує погасити всю суму за 10 років без дисконту, проте Нацбанк не йде на переговори.
За його словами, пропозиція, сформульована і висунута Нацбанку близько року тому, так і не була почута, опір чинила особисто голова НБУ Валерія Гонтарєва.
«Ми приводили чітку аргументацію: шановні, ви можете любити або не любити Бахматюка, проте в "Укрлендфармінге" працює 37 тисяч людей, холдинг платить в рік 2,5 млрд грн податків, ще 2,5 млрд - це фонд зарплати, обсяг виробництва - 1,2% ВВП. Крім того, досвід продажу активів через Фонд гарантування вкладів показує, що активи не продаються навіть за 5% від балансової вартості, тоді як ми пропонуємо 100% через 10 років. Давайте зробимо те, що допоможе державі відшкодувати втрати і наповнити бюджет за розумний час», - зазначив Бахматюк.
Однак, за його словами, Нацбанк не йде на переговори. «Ми стукаємо в усі двері і говоримо: візьміть у нас гроші, дайте нам можливість говорити з потенційним стратегічним інвестором. Ми відкриті: є реальні активи, і в цьому вже ніхто не сумнівається, і на ці реальні активи, в першу чергу, були витрачені зарубіжні кредити... є активи, є оборот компанії - $ 1 млрд, EBITDA - $ 200 млн, є стратегія на десять років. Але немає, потрібно включити всі методи боротьби - зовнішні і внутрішні, найняти сто юристів, витратити серйозні гроші, і в підсумку прийти до тих же активів, які вже закладені перед іноземними кредиторами», - каже власник «Укрлендфармінгу».
«Документи спрямовані до Фонду гарантування вкладів. Я особисто передавав їх в кабінеті президента Гонтаревої. Вона сказала, що ніколи в житті не зробить цієї реструктуризації. З причин, відомим лише їй. І в Національний банк ми теж направляли листи, але я не знаю, чи були вони хоча б прочитані», - додав Бахматюк.
За його словами, багато майна компаній Нацбанк і Фонд гарантування забирають через суд. «Але... вони потім не знають, що з ними робити. Як результат - величезне знецінення майна. Йдеться як про рухоме, так і про нерухоме майно. І працюють армії юристів - з їхнього боку, з нашого боку. Навряд чи грошей на оплату їх послуг вистачить за умови продажу цього майна», - вважає підприємець.
Бахматюк сподівається, що переговори можна буде провести вже з новим головою Нацбанку.
Він також додав, що більш успішними є переговори із зовнішніми кредиторами. «Звичайно, вони будуть заспокоєні більше, коли питання з НБУ буде вирішене. Борги зовнішніх кредиторів забезпечені. Якщо так взяти, то Бахматюк - найнятий менеджер у них на службі. Тому моє завдання - достукатися до здорового глузду, донести те, що ця компанія коштує набагато більше, ніж котируються сьогодні її борги... Я не думав, що буду цілий рік чекати з ким сісти за стіл переговорів», - зазначив глава «УЛФ».
«У мене ще є сила і дух, і надія цю ситуацію довести до логічного завершення. Я готовий найняти авторитетну компанію, кращих переговірників. Нацбанк нехай найме іншу. І вони сядуть за стіл і зроблять бізнес-модель. Я готовий просто бути присутнім в процесі і домовлятися з міжнародними кредиторами. Тільки потрібно прибрати ці особистісні стосунки і поставити собі за мету зберегти компанію і гроші держави», - резюмував він.
Джерело: Інтерфакс-Україна