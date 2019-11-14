«Увесь світ жартує над політиками, але…». Глава СБУ Баканов вперше прокоментував скандальне відео депутатки Федини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов Фото: Главком

Українці повинні поважати інститут президентства – глава СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що українці повинні поважати інститут президента і будь-який державний інститут.

Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Посадовець заявив, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

«Увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає. Якщо ми зараз ініціюватимемо відповідні зміни до законодавства, нас розкритикують», - говорить голова СБУ.

Нагадаємо, жінки висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху).

«Я вважаю, ця справа Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена», - зазначив керівник спецслужби.

Взагалі, за словами Баканова, це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні «засвітилась».