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    Політика

    «Увесь світ жартує над політиками, але…». Глава СБУ Баканов вперше прокоментував скандальне відео депутатки Федини

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    Очільник Служби безпеки України Іван Баканов&nbsp; - «Увесь світ жартує над політиками, але…». Глава СБУ Баканов вперше прокоментував скандальне відео депутатки Федини
    Очільник Служби безпеки України Іван Баканов 
    Фото: Главком

    Українці повинні поважати інститут президентства – глава СБУ

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що українці повинні поважати інститут президента і будь-який державний інститут.

    Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    Посадовець заявив, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    «Увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає. Якщо ми зараз ініціюватимемо відповідні зміни до законодавства, нас розкритикують», - говорить голова СБУ.

    Нагадаємо, жінки висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху).

    «Я вважаю, ця справа Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена», - зазначив керівник спецслужби.

    Взагалі, за словами Баканова, це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні «засвітилась».

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