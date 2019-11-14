«Увесь світ жартує над політиками, але…». Глава СБУ Баканов вперше прокоментував скандальне відео депутатки Федини
Українці повинні поважати інститут президентства – глава СБУ
Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що українці повинні поважати інститут президента і будь-який державний інститут.
Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».
Посадовець заявив, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.
«Увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає. Якщо ми зараз ініціюватимемо відповідні зміни до законодавства, нас розкритикують», - говорить голова СБУ.
Нагадаємо, жінки висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху).
«Я вважаю, ця справа Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена», - зазначив керівник спецслужби.
Взагалі, за словами Баканова, це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні «засвітилась».