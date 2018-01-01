Більше десятка компаній готові управляти газотранспортною системою України

Порошенко анонсував передачу ГТС в управління компанії, яка забезпечать найбільшу вигоду для України

Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні газотранспортною системою України. Про це заявив президент України Петро Порошенко, інформує Банкова. «Робота проведена дуже велика. НАК «Нафтогаз» найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у



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Порошенко анонсував передачу ГТС в управління компанії, яка забезпечать найбільшу вигоду для України

Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні газотранспортною системою України. Про це заявив президент України Петро Порошенко, інформує Банкова.

«Робота проведена дуже велика. НАК «Нафтогаз» найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у повній відповідності до міжнародних правил, прозоро», - наголосив Порошенко.

Про це глава держави сказав під час зустрічі за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції з представниками ЗМІ, відповідаючи на питання щодо реформування газотранспортної системи України.

Глава держави також повідомив, що «вже більше десятка всесвітньовідомих компаній заявили про своє бажання брати в цьому участь».

При цьому, президент зазначив, що уряд вже прийняв відповідні важливі рішення.

«І коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі і забезпечать найбільшу вигоду для української держави щодо експлуатації газотранспортної системи, та й переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато», - підкреслив Петро Порошенко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України.