  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Більше десятка компаній готові управляти газотранспортною системою України

    Порошенко анонсував передачу ГТС в управління компанії, яка забезпечать найбільшу вигоду для України
    Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні газотранспортною системою України. Про це заявив президент України Петро Порошенко, інформує Банкова. «Робота проведена дуже велика. НАК «Нафтогаз» найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у
    • Сьогодні, 20:36
    • Розсилка

    Порошенко анонсував передачу ГТС в управління компанії, яка забезпечать найбільшу вигоду для України

    Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні газотранспортною системою України. Про це заявив президент України Петро Порошенко, інформує Банкова.

    «Робота проведена дуже велика. НАК «Нафтогаз» найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у повній відповідності до міжнародних правил, прозоро», - наголосив Порошенко.

    Про це глава держави сказав під час зустрічі за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції з представниками ЗМІ, відповідаючи на питання щодо реформування газотранспортної системи України.

    Глава держави також повідомив, що «вже більше десятка всесвітньовідомих компаній заявили про своє бажання брати в цьому участь».

    При цьому, президент зазначив, що уряд вже прийняв відповідні важливі рішення.

    «І коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі і забезпечать найбільшу вигоду для української держави щодо експлуатації газотранспортної системи, та й переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато», - підкреслив Петро Порошенко.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України.

    Читайте також
    Петро Порошенко газ транзит Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ