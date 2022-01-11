Bloomberg назвав найбагатшу людину у світі криптовалют

У рейтингу агентства Чжао випередив індійського бізнес-магната Мукеша Амбані, стан якого оцінюється в $92,9 млрд

Глава Binance Чанпен Чжао став найбагатшою людиною у світі криптовалют із статком у $96 млрд без урахування цифрових активів, якими вона може володіти. Про це пише Bloomberg.

У рейтингу агентства Чжао випередив індійського бізнес-магната Мукеша Амбані, стан якого оцінюється в $92,9 млрд. Однак у глави Binance статки можуть бути значно більшими, оскільки йому належать криптоактиви.

У листопаді минулого року Чжао заявляв, що купив біткоїни в 2014 році і більшу частину їх тримає і зараз. При цьому він готовий пожертвувати практично всім своїм майном, оскільки вважає себе фінансово незалежною людиною.

Відразу двоє творців криптовалют у липні минулого року заявили про свій вихід з ринку. Співзасновник Ethereum Ентоні Ді Іоріо пояснив це страхом за своє життя, розробник Dogecoin Джексон Палмер у свою чергу назвав криптовалюту обманом.

Як повідомлялося раніше, за рік статки Ахметова зросли майже втричі, Медведчук і Коломойський теж збагатіли.

Нагадаємо, раніше Білий Дім прокоментував ймовірність накладення санкцій на Ахметова.