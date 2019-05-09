Блогер Сазонов стверджує, що нардеп Войціцька блокує вихід росіян з української енергетики



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Нардеп Вікторія Войціцька

Саме Войціцька, за словами Сазонова, є однією із тих, що спричинили падіння рейтингу партії «Самопомічі»

Депутат Вікторія Войціцька, яка днями заявила про вихід з фракції «Самопоміч», блокує вихід російського капіталу з української енергетики. Це підтверджують численні заяви депутата проти купівлі компанією ДТЕК Ріната Ахметова двох обленерго в російської групи VS Energy,- пише політолог Кирило Сазонов.

За словами експерта, в Україні активно працює енергетична група компаній VS Energy (нібито голландська, але по суті – російська; якщо ще точніше – «лужниківська»), бенефіціарами якої є колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков, який знаходиться під санкціями, а також Михайло Воєводін і Євген Гінер. Ця група контролює десяток українських обленерго.

«ДТЕК Ахметова готовий викупити у росіян два ключові активи – «Київобленерго» і «Одесаобленерго». Звернувся до АМКУ і отримав дозвіл. Але тут на сцену виступила Войціцька в парі з Сергієм Лещенком і почали атаку на Антимонопольний комітет, викриваючи його у формуванні монополії у сфері розподілу електроенергії. Тобто – повний контроль росіян над електричними мережами і трансформаторами в майже половині областей країни, на думку Войціцької і Лещенка, це нормально, а продаж двох з них українському енергохолдингу – ненормально, караул, жах і зрада!», - пише він.

Саме Войціцька, за словами Сазонова, є однією з ключових винних в падінні рейтингу партії «Самопомічі». На противагу проєвропейському курсу України, фракція за ініціативою Вікторії Войціцької, виступала проти введення нового ринку електроенергії, на якому наполягали всі міжнародні партнери і донори. «Вікторія Михайлівна представляла «Самопоміч» в комітеті ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки. Відповідно, формувала позицію партії в таких важливих і резонансних питаннях як енергетична реформа і тарифна політика. Перший потужний дзвінок пролунав в 2017 році, коли парламент голосував за закон «Про ринок електричної енергії». Не вистачить пальців на руках перераховувати прізвища західних дипломатів, які публічно закликали Україну якнайскоріше його прийняти. Цей закон, що впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС не підтримали дві фракції, – «Батьківщина» і .«Самопоміч». Тоді партія вперше жорстко і голосно вступила в конфронтацію з євроінтеграційним курсом країни».

Нагадаємо, днями голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв назвав нісенітницею і відвертою брехнею заяви політиків відносно монополії ДТЕК у зв'язку з придбанням акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго». За його словами, ДТЕК купує виключно електричні мережі, а не компанії-постачальники.

Джерело: Українські новини